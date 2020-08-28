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28 серпня 2020, пʼятниця, 21:00 7
Суспільство 2020-08-28T22:15:01+03:00
Українські Новини
В останні літні вихідні повернеться спека. Прогноз погоди на 29 серпня

В останні літні вихідні повернеться спека. Прогноз погоди на 29 серпня

Анна Рудык
Погода, Прогноз погоди, Непогода в Україні, погода в Києві, погода в Карпатах, погода в Одесі
Літо. Фото: Валерія Назаренко
Літо. Фото: Валерія Назаренко

29 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +12 ... +14 градусів, вдень +26 ... +28 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +8 ... +13 градусів, вдень +26 ... +31 градус.

У Карпатах без опадів, температура вночі +5 ... +10 градусів, вдень +17 ... +22 градуси.

У Моршині без опадів, температура вночі +9 ... +11 градусів, вдень +30 ... +32 градуси.

У Трускавці без опадів, температура вночі +9 ... +11 градусів, вдень +30 ... +32 градуси.

У Сваляві без опадів, температура вночі +14 ... +16 градусів, вдень +29 ... +31 градус.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +9 ... +14 градусів, вдень +24 ... +29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +9 ... +14 градусів, вдень +26 ... +31 градус.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +10 ... +15 градусів, вдень +23 ... +28 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +11 ... +16 градусів, вдень +27 ... +32 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +12 ... +17 градус, вдень +25 ... +30 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +16 ... +18 градусів, вдень +27 ... +29 градусів.

28 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23 ... +25 градусів, в Дніпрі біля Києва +21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, 28-30 серпня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки в південних, східних і більшості центральних областей.

Тим часом синоптики дали прогноз на осінь: теплий вересень змінить аномально холодний жовтень.

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