В останні літні вихідні повернеться спека. Прогноз погоди на 29 серпня

29 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м \/ с. Температура повітря вночі +12 ... +14 градусів, вдень +26 ... +28 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м \/ с. Температура повітря вночі +8 ... +13 градусів, вдень +26 ... +31 градус. У Карпатах без опадів, температура вночі +5 ... +10 градусів, вдень +17 ... +22 градуси. У Моршині без опадів, температура вночі +9 ... +11 градусів, вдень +30 ... +32 градуси. У Трускавці без опадів, температура вночі +9 ... +11 градусів, вдень +30 ... +32 градуси. У Сваляві без опадів, температура вночі +14 ... +16 градусів, вдень +29 ... +31 градус. На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м \/ с. Температура повітря вночі +9 ... +14 градусів, вдень +24 ... +29 градусів. У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м \/ с. Температура повітря вночі +9 ... +14 градусів, вдень +26 ... +31 градус. На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м \/ с. Температура повітря вночі +10 ... +15 градусів, вдень +23 ... +28 градусів. На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м \/ с. Температура повітря вночі +11 ... +16 градусів, вдень +27 ... +32 градуси. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м \/ с. Температура повітря вночі +12 ... +17 градус, вдень +25 ... +30 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +16 ... +18 градусів, вдень +27 ... +29 градусів. 28 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23 ... +25 градусів, в Дніпрі біля Києва +21 градус. Як повідомляли Українські Новини, 28-30 серпня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки в південних, східних і більшості центральних областей. Тим часом синоптики дали прогноз на осінь: теплий вересень змінить аномально холодний жовтень.