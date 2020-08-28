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28 серпня 2020, пʼятниця, 00:00 4
Життя 2020-08-28T00:15:02+03:00
Українські Новини
Пекельна спека повертається: синоптик дала прогноз на останні вихідні літа

Пекельна спека повертається: синоптик дала прогноз на останні вихідні літа

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні
Погода на вихідні. Фото: bun.com.ua
Погода на вихідні. Фото: bun.com.ua

У той час, як перед вихідними за прогнозом погоди в Україну увірвалася дощова осінь, в найближчі дні погода в країні буде помірно теплою, а на вихідних прогнозується спека.

Про написала на своїй сторнці в соціальній мережі Facebook синоптикиня Наталка Діденко, передають Українські Новини.

За прогнозом погоди, в п'ятницю, 28 серпня на півночі, заході, в більшості центральних областей протягом дня очікується +20 +25 градусів. На крайній півночі навіть подекуди +18 +22 градуси.

На сході і в південній частині України трохи тепліше: +24 +29 градусів.

Синоптична картаСиноптична карта

Дощі завтра торкнуться тільки північні райони і північний схід. На більшій території України завдяки антициклону опадів не очікується.

У Києві завтра місцями очікується невеликий дощ. Температура повітря близько +22 градусів.

Останній літній вікенд принесе в Україну сонце і спеку.

Прогноз погоди в Києві на 2 тижні від МЕТЕОПРОГ Прогноз погоди в Києві на 2 тижні від МЕТЕОПРОГ

Раніше Українські Новини писали, що  синоптик дав попередній прогноз на осінь .

Крім того, метеорологи застерігають, що в подальшому  стихія вируватиме все частіше.

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