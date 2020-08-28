Пекельна спека повертається: синоптик дала прогноз на останні вихідні літа

У той час, як перед вихідними за прогнозом погоди в Україну увірвалася дощова осінь, в найближчі дні погода в країні буде помірно теплою, а на вихідних прогнозується спека. Про написала на своїй сторнці в соціальній мережі Facebook синоптикиня Наталка Діденко, передають Українські Новини. За прогнозом погоди, в п'ятницю, 28 серпня на півночі, заході, в більшості центральних областей протягом дня очікується +20 +25 градусів. На крайній півночі навіть подекуди +18 +22 градуси. На сході і в південній частині України трохи тепліше: +24 +29 градусів. Синоптична карта Дощі завтра торкнуться тільки північні райони і північний схід. На більшій території України завдяки антициклону опадів не очікується. У Києві завтра місцями очікується невеликий дощ. Температура повітря близько +22 градусів. Останній літній вікенд принесе в Україну сонце і спеку. Прогноз погоди в Києві на 2 тижні від МЕТЕОПРОГ Раніше Українські Новини писали, що синоптик дав попередній прогноз на осінь . Крім того, метеорологи застерігають, що в подальшому стихія вируватиме все частіше.