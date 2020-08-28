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28 серпня 2020, пʼятниця, 22:52 5
Політика 2020-08-29T00:00:02+03:00
Українські Новини
Президент Зеленський призначив першого заступника голови АМКУ

Президент Зеленський призначив першого заступника голови АМКУ

Ольга Фандорина
АМКУ, Ольга Піщанська, голова АМКУ, Ольга Музиченко
Антимонопольний комітет України (АМКУ). Фото: delo.ua
Антимонопольний комітет України (АМКУ). Фото: delo.ua

Президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Антимонопольного комітету (АМКУ) Ольгу Музиченко.

Про це йдеться в указі № 365 від 28 серпня, передають Українські Новини.

"Призначити Музиченко Ольгу Валеріївну першим заступником Голови Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим.

Крім того, указом № 364 Президент звільнив Музиченко з посади держуповноваженого АМКУ. Вона займала цю посаду з 19 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше фракція "Слуга народу" вирішила підтримати кандидатуру Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету (АМКУ), яка на той момент виконувала обов'язки глави відомства.

Голова Антимонопольного комітету (АМКУ) Ольга Піщанська, яку призначили на посаду 16 липня, задекларувала за 2019 рік 57,2 тис. гривень щомісячної зарплати, житловий будинок і 2 квартири.

Україна зобов'язалася перед Міжнародним валютним фондом посилити повноваження Антимонопольного комітету з проведення обшуків.

Антимонопольний комітет почав розглядати справу про можливі зловживання монопольним становищем Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України".

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