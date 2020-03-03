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03 березня 2020, вівторок, 13:40 10
Економіка 2020-03-03T13:43:13+02:00
Українські Новини
АМКУ перевіряє "Нафтогаз" у зв'язку з продажем газу за завищеними цінами

АМКУ перевіряє "Нафтогаз" у зв'язку з продажем газу за завищеними цінами

Григорий Яковенко
Нафтогаз, Антимонопольний комітет України, Ціна на газ, перевірка, антимонопольне розслідування
Природний газ (ілюстрація). Фото: unian.net
Природний газ (ілюстрація). Фото: unian.net

Антимонопольний комітет (АМКУ) почав розглядати справу щодо можливого зловживання монопольним становищем Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України".

Про це йдеться в повідомленні АМКУ, передають Українські Новини.

"АМКУ розпочав розгляд справи за ознаками вчинення "Нафтогазом" порушення Закону України "Про захист економічної конкуренції" у вигляді зловживання монопольним становищем на ринках природного газу шляхом встановлення, починаючи з 1 листопада 2018 року, цін на газ на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції", - йдеться в ньому.

Наголошується, що згідно з положенням про покладення спеціальних обов'язків "Нафтогаз" продає газ постачальникам для потреб побутових споживачів, при цьому компанія встановлює на цьому сегменті ціни, які базуються на ціні для промисловості, запропоновані цією компанією.

В АМКУ підкреслили, що за інформацією комітету, "Нафтогаз" встановлював для промислових споживачів ціни, які були вищими від тих, які склалися в умовах конкуренції, зокрема, за результатами електронних біржових торгів на "Українській енергетичній біржі" і на європейських хабах на умовах доставки газу до кордону України.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" на 15% знизив ціну на газ для населення на лютий.

Раніше Кабінет Міністрів обмежив ціну продажу газу для побутових споживачів і виробників тепла згідно з положенням про спеціальні зобов'язання (ПСО) середньоарифметичним значенням ціни на нідерландському газовому хабі TTF.

Також Оржель заявив, що ціна на природний газ для населення у 1-му кварталі 2020 року буде нижче 8,55 тис. гривень/тис. куб. м.

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