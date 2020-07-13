"Слуга народу" вибрала кандидатів на посади віцепрем'єра з промисловості та голови АМКУ

Фракція "Слуга народу" вирішила підтримати кандидатуру колишнього голови Державного космічного агентства Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра стратегічних галузей промисловості і Ольги Піщанської — на посаду голови Антимонопольного комітету (АМКУ), яка зараз виконує обов'язки глави відомства.

Про це депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура повідомив у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Сьогодні фракція ухвалила рекомендувати Піщанську на посаду голови Антимонопольного комітету Уруського на посаду віце-прем'єра з ОПК", — написав він.

Крім того, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук написала, що в понеділок засідання фракції проходило за участю Президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Із Зеленським фракція обговорила кадрові питання.

Вона зазначила, що при виборі кандидатур був конкурентний відбір, в результаті якого визначили відразу кількох рівнозначних кандидатів, один з яких — колишній голова Державного космічного агентства Олег Уруський, який був присутній на засіданні фракції.

Вона повідомила, що голосування щодо голови АМКУ і віце-прем'єра відбудеться в середу, 15 липня, а за кандидатуру голови НБУ депутати проголосують у п'ятницю, 17 липня.

Як повідомляли Українські Новини, 3 липня Верховна Рада звільнила голову Антимонопольного комітету (АМКУ) Юрія Терентьєва.

Тим часом, Рада проведе додаткове позачергове засідання у вівторок.