В.о. голови АМКУ призначили Піщанську. Що про неї відомо

Після того, як Верховна Рада звільнила Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету, виконуючою обов'язки голови АМКУ призначена Ольга Піщанська. Про це сказано в повідомленні АМКУ, передають Українські Новини. "Відсьогодні (6 липня) в. о. голови АМКУ є перша заступник голови - державна уповноважена Ольга Піщанська", — сказано в ньому. З вересня 2019 року Піщанська займала посаду першого заступника голови АМКУ. З листопада 2017 року по серпень 2019 була комерційним директором ТОВ "СТЕМ Інжиніринг". З грудня 2016 року по серпень 2019 року Піщанська займала посаду директора ТОВ "Закупівельні рішення". З січня по квітень 2016 року Піщанська була начальником відділу закупівель матеріально-технічних ресурсів компанії "Метінвест". Як повідомляли Українські Новини, ввечері 1 липня низка ЗМІ повідомили з посиланням на неназвані джерела, що Президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі Президента змусив Терентьєва написати заяву про відставку. При цьому 2 липня Терентьєв заявив, що відкликав свою заяву про відставку. А Комітет з економічної політики рекомендував Раді звільнити голову АМКУ Терентьєва. Ймовірною причиною конфлікту між Зеленським і Терентьєвим є накладений АМКУ штраф у розмірі 6,5 млрд гривень на компанію "Тедіс", яка є монополістом на ринку тютюнових виробів.