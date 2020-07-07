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07 липня 2020, вівторок, 10:40 16
Економіка 2020-07-07T12:30:03+03:00
Українські Новини
В.о. голови АМКУ призначили Піщанську. Що про неї відомо

В.о. голови АМКУ призначили Піщанську. Що про неї відомо

Елена Новикова
АМКУ, Антимонопольний комітет України, Кадрові призначення, Ольга Піщанська
Антимонопольний комітет України (АМКУ). Фото: delo.ua
Антимонопольний комітет України (АМКУ). Фото: delo.ua

Після того, як Верховна Рада звільнила Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету, виконуючою обов'язки голови АМКУ призначена Ольга Піщанська.

Про це сказано в повідомленні АМКУ, передають Українські Новини.

"Відсьогодні (6 липня) в. о. голови АМКУ є перша заступник голови - державна уповноважена Ольга Піщанська", — сказано в ньому.

З вересня 2019 року Піщанська займала посаду першого заступника голови АМКУ.

З листопада 2017 року по серпень 2019 була комерційним директором ТОВ "СТЕМ Інжиніринг".

З грудня 2016 року по серпень 2019 року Піщанська займала посаду директора ТОВ "Закупівельні рішення".

З січня по квітень 2016 року Піщанська була начальником відділу закупівель матеріально-технічних ресурсів компанії "Метінвест".

Як повідомляли Українські Новини, ввечері 1 липня низка ЗМІ повідомили з посиланням на неназвані джерела, що Президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі Президента змусив Терентьєва написати заяву про відставку.

При цьому 2 липня Терентьєв заявив, що відкликав свою заяву про відставку.

А Комітет з економічної політики рекомендував Раді звільнити голову АМКУ Терентьєва.

Ймовірною причиною конфлікту між Зеленським і Терентьєвим є накладений АМКУ штраф у розмірі 6,5 млрд гривень на компанію "Тедіс", яка є монополістом на ринку тютюнових виробів.

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