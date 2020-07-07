В.о. голови АМКУ призначили Піщанську. Що про неї відомо

Після того, як Верховна Рада звільнила Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету, виконуючою обов'язки голови АМКУ призначена Ольга Піщанська.

Про це сказано в повідомленні АМКУ, передають Українські Новини.

"Відсьогодні (6 липня) в. о. голови АМКУ є перша заступник голови - державна уповноважена Ольга Піщанська", — сказано в ньому.

З вересня 2019 року Піщанська займала посаду першого заступника голови АМКУ.

З листопада 2017 року по серпень 2019 була комерційним директором ТОВ "СТЕМ Інжиніринг".

З грудня 2016 року по серпень 2019 року Піщанська займала посаду директора ТОВ "Закупівельні рішення".

З січня по квітень 2016 року Піщанська була начальником відділу закупівель матеріально-технічних ресурсів компанії "Метінвест".

Як повідомляли Українські Новини, ввечері 1 липня низка ЗМІ повідомили з посиланням на неназвані джерела, що Президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі Президента змусив Терентьєва написати заяву про відставку.

При цьому 2 липня Терентьєв заявив, що відкликав свою заяву про відставку.

А Комітет з економічної політики рекомендував Раді звільнити голову АМКУ Терентьєва.