Україна зобов'язалася посилити повноваження Антимонопольного комітету з проведення обшуків, — меморандум з МВФ

Україна зобов'язалася посилити повноваження Антимонопольного комітету (АМКУ) щодо проведення фізичних обшуків перед Міжнародним валютним фондом, в той час, як отримала перший транш від МВФ.

Про це йдеться в опублікованому ввечері, 11 червня, меморандумі з МВФ, передають Українські Новини.

"Ми приймемо закон, для того, щоб забезпечити... посилення повноважень АМКУ щодо проведення фізичних обшуків та конфіскацію документів та забезпечення обміну інформацією з іншими правоохоронними органами", - сказано в ньому.

Також передбачається забезпечити фінансову й операційну незалежність АМКУ і прозорість, конкурентність і захищеність від політичного втручання процесів призначення і зняття з посади голови та державних уповноважених АМКУ.

Крім того, Україна обіцяє, що рішення АМКУ отримають статус правозастосовних виконавчих документів, і таким чином, забезпечать відсутність необхідності використання судового процесу для забезпечення виконання рішень.

Як повідомляли Українські Новини, у рамках співпраці з МВФ, Україна також зобов'язалася продовжити медреформу з розширенням механізму фінансування медичної допомоги.

Також зобов'язалася призвести повноваження і відповідальність НКРЕКП у відповідність з Третім енергопакетом до квітня 2021.