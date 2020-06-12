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12 червня 2020, пʼятниця, 15:39 6
Зовнішня політика 2020-06-12T16:45:03+03:00
Українські Новини
Україна зобов'язалася посилити повноваження Антимонопольного комітету з проведення обшуків, — меморандум з МВФ

Україна зобов'язалася посилити повноваження Антимонопольного комітету з проведення обшуків, — меморандум з МВФ

Елена Новикова
МВФ, АМКУ, Меморандум з МВФ
МВФ. Фото: zn.ua
МВФ. Фото: zn.ua

Україна зобов'язалася посилити повноваження Антимонопольного комітету (АМКУ) щодо проведення фізичних обшуків перед Міжнародним валютним фондом, в той час, як отримала перший транш від МВФ.

Про це йдеться в опублікованому ввечері, 11 червня, меморандумі з МВФ, передають Українські Новини.

"Ми приймемо закон, для того, щоб забезпечити... посилення повноважень АМКУ щодо проведення фізичних обшуків та конфіскацію документів та забезпечення обміну інформацією з іншими правоохоронними органами", - сказано в ньому.

Також передбачається забезпечити фінансову й операційну незалежність АМКУ і прозорість, конкурентність і захищеність від політичного втручання процесів призначення і зняття з посади голови та державних уповноважених АМКУ.

Крім того, Україна обіцяє, що рішення АМКУ отримають статус правозастосовних виконавчих документів, і таким чином, забезпечать відсутність необхідності використання судового процесу для забезпечення виконання рішень.

Як повідомляли Українські Новини, у рамках співпраці з МВФ, Україна також зобов'язалася продовжити медреформу з розширенням механізму фінансування медичної допомоги.

Також зобов'язалася призвести повноваження і відповідальність НКРЕКП у відповідність з Третім енергопакетом до квітня 2021.

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