Голова АМКУ задекларувала 57,2 тис. гривень щомісячної зарплати і дві квартири

Голова Антимонопольного комітету (АМКУ) Ольга Піщанська, яку призначили на посаду 16 липня, задекларувала за 2019 рік житловий будинок,2 квартири та 57,2 тис. гривень щомісячної зарплати.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Згідно з ним, в 2019 році Піщанська отримала 686,8 тис. гривень за роботу в АМКУ, 44,8 тис. гривень зарплати у ТОВ "Закупівельні рішення" і 137 тис. гривень зарплати у ТОВ "Стем інженіринг".

Також вона внесла в декларацію 450 тис. гривень подарунка в негрошовій формі.

Крім того, у Піщанської на рахунку в Ощадбанку є 368,4 тис. гривень, а також 540 тис. гривень, 148 тис. доларів і 24 тис. євро готівкою.

Також вона задекларувала житловий будинок площею 175,7 кв. м за 101,9 тис. гривень, квартиру площею 67,4 кв. м за 365 тис. гривень та квартиру площею 101,6 кв. м за 450 тис. гривень.

Також Піщанська володіє автомобілем Volkswagen Tiguan 2012 року випуску за 100 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, фракція "Слуга народу" вирішила підтримати кандидатуру Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету (АМКУ), яка на той момент виконувала обов'язки глави відомства.