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16 липня 2020, четвер, 12:11 7
Верховна Рада і партії 2020-07-16T14:00:03+03:00
Українські Новини
Рада призначила головою АМКУ Піщанську

Рада призначила головою АМКУ Піщанську

Елена Новикова
Антимонопольний комітет України, Ольга Піщанська, голова АМКУ
Антимонопольний комітет України (АМКУ). Фото: delo.ua
Антимонопольний комітет України (АМКУ). Фото: delo.ua

Незабаром після того, як звільнили Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету (АМКУ), Верховна Рада призначила головою АМКУ Ольгу Піщанську.

255 депутатів проголосували за прийняття відповідного проекту постанови № 3856  при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

До цього Піщанська займала посаду першого заступника голови Антимонопольного комітету – державного уповноваженого.

Раніше вона була менеджером з постачання гірничо-металургійного комбінату "Арселор Міттал Кривий Ріг" (Кривий Ріг, Дніпропетровська область).

Як повідомляли Українські Новини, фракція "Слуга народу" вирішила підтримати кандидатуру Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету (АМКУ), яка на той момент исполнялала обов'язки глави відомства.

Також повідомлялося про те, що замість Якова Смолія, якого відправили у відставку 3 липня, Верховна Рада призначила головою Національного банку України голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка.

Раніше писали, хто такий Кирило Шевченко, якого Зеленський пропонував призначити главою НБУ.

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