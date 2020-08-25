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25 серпня 2020, вівторок, 05:45 6
Фінанси 2020-08-25T09:00:02+03:00
Українські Новини
В обмінниках курс долар падає майже місяць. Динаміка курсу валют

В обмінниках курс долар падає майже місяць. Динаміка курсу валют

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, Динаміка курсу долара
Курс доллара
Курс доллара

З 14 по 21 серпня в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара знизився на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD. Таким чином, курс долара знижується четвертий тиждень поспіль.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро підвищився на 7,90 коп. до 32,0653 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 11,13 коп. до 32,5438 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США євро Російський рубль (10)
  Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж
Середній курс на 21 серпня 27,2426 27,5438 32,0653 32,6474 3,3600 3,8600
Порівняно з 14 серпня -0,0244 -0,0008 0,0790 0,1113 0,0200 -0,0100

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, з 7 по 14 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 24,48 коп. до 27,5446 UAH/USD, курс купівлі знизився на 25,03 коп. до 27,2670 UAH/USD, знижуючись третій тиждень поспіль.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 8,70 коп. до 27,3942 UAH/USD, що встановлюється ним на 25 серпня.

Експерти стверджують, що  підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара  до 30 гривень.

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