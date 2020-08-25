В обмінниках курс долар падає майже місяць. Динаміка курсу валют

З 14 по 21 серпня в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара знизився на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD. Таким чином, курс долара знижується четвертий тиждень поспіль.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро підвищився на 7,90 коп. до 32,0653 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 11,13 коп. до 32,5438 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США євро Російський рубль (10) Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж Середній курс на 21 серпня 27,2426 27,5438 32,0653 32,6474 3,3600 3,8600 Порівняно з 14 серпня -0,0244 -0,0008 0,0790 0,1113 0,0200 -0,0100

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, з 7 по 14 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 24,48 коп. до 27,5446 UAH/USD, курс купівлі знизився на 25,03 коп. до 27,2670 UAH/USD, знижуючись третій тиждень поспіль.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 8,70 коп. до 27,3942 UAH/USD, що встановлюється ним на 25 серпня.

Експерти стверджують, що підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до 30 гривень.

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