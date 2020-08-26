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26 серпня 2020, середа, 17:38 6
Економіка 2020-08-26T18:30:02+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку знизився після зміцнення

Курс гривні на міжбанку знизився після зміцнення

Валерия Драгомирова
курс долара, курс гривні, Міжбанк
Курс долара.
Курс долара.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 3 коп. в середу знизився на 7 коп. до 27,46 UAH / USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,37-27,41 UAH / USD, потім котирування виросли до 27,42-27,44 UAH / USD, після чого встановилися на рівні 27,44-27,48 UAH / USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 15,66% з 23,74 UAH / USD до 27,46 UAH / USD.

Як повідомляли Українськi Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH / USD до 23,74 UAH / USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH / USD до 27,72 UAH / USD.

Також експерти прогнозують девальвацію гривні восени. Восени очікується традиційне зростання попиту на валюту.

Крім того, аналітики склали прогноз курсу долара під час пандемії коронавірусу.

Тим часом міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30. Поки Марченко не бачить передумов для досягнення курсом такого значення.

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