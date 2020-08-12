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12 серпня 2020, середа, 05:00 9 Інфографіка
Фінанси 2020-08-12T07:15:03+03:00
Українські Новини
Як пандемія COVID-19 відіб'ється на курсі долара. Прогноз аналітиків

Як пандемія COVID-19 відіб'ється на курсі долара. Прогноз аналітиків

Кира Молчанова
Мінекономіки, економічний прогноз, прогноз курсу валют 2020, прогноз курсу долара
Курс долара
Курс долара

В той час, як долар почав дешевшати, аналітики вважають, що до кінця 2020 року середньорічна вартість американського долара в 2020 році становитиме 27 гривень попри те, що в жовтні-листопаді в Україні прогнозують другу хвилю коронавірусу.

Про це йдеться в опублікованому на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України консенсус-прогнозі "Вплив COVID-19 на економіку і суспільство - постпандемічний розвиток" за липень 2020 року.

В аналітичному звіті наголошується, що прогнози аналітиків щодо ситуації на валютному ринку України влітку значно покращилися порівняно з квітнем поточного року. Так, згідно з попереднім прогнозом, зазначалося, що курс долара становитиме 28,85 гривні.

Тепер же, згідно з конценсус-прогнозом, середній обмінний курс гривні в 2020 році буде 27,00, а в 2021 році зросте до 28,60. Згідно з прогнозом МВФ, в 2020 році курс складе 30,00 і 28,90 грн. відповідно.

Економічний прогнозЕкономічний прогноз

Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2024 роки розрахований на базі матеріалів, наданих експертами Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, Міністерства фінансів, Національного банку, державних інститутів, інвесткомпаній і банків.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з консенсус-прогнозом, організованим Міністерством економічного розвитку і торгівлі, експерти погіршили прогноз зниження ВВП з 4,2% до 6% в 2020 році.

У квітні експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3,2% до падіння на 4,2% в 2020 році згідно з консенсус-прогнозом, організованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі. 

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