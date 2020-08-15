Міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долара по 30 гривень

експерти вважають, що підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до 30 гривень . Міністр фінансів Сергій Марченко не бачить передумов для досягнення курсу в Україні по 30 UAH/USD в той час, як

Про це глава Мінфіну сказав в інтерв'ю журналу "Фокус".

"Я не бачу передумов для досягнення курсом такого значення. І не бачу інструментів, за допомогою яких будь-хто може вплинути на рух курсу в цьому напрямку. Більш того, в зв'язку з карантином обсяги імпорту в Україну знизилися на 18%, тоді як експорт впав всього на 6%, що фактично вирівняв платіжний баланс. Тобто відтік валюти з країни зменшився, і це знижує тиск на валютний ринок", - констатував Марченко.

Він також додав, що країні потрібен курс гривні, що забезпечує макроекономічну стабільність.

"Якщо для ревальвації або девальвації будуть підстави, такі процеси мають відбуватися поступово, не створюючи шокову ситуацію на ринку", - підкреслив міністр.



Як повідомляли Українські Новини, третій тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує плавно падати.



Крім того, як пандемія COVID-19 відіб'ється на курсі долара .