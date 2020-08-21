підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 серпня 2020, пʼятниця, 11:47 10
Економіка 2020-08-21T13:30:03+03:00
Українські Новини
Експерти прогнозують девальвацію гривні восени

Експерти прогнозують девальвацію гривні восени

Валерия Драгомирова
курс долара, Долар, експерти
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Інвестиційна компанія Concorde Capital прогнозує девальвацію гривні восени через традиційне зростання попиту на валюту,тоді як долар раптово обвалився перед довгими вихідними.

Про це Українським Новинам повідомила аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

З її слів, поточна девальвація, швидше за все, є ситуативною.

"З початку серпня ми спостерігаємо корекційний тренд з зміцнення курсу після його досить стрімкої девальвації в липні. Протягом серпня Нацбанк активно викуповує валюту на міжбанку, не даючи курсу зміцнюватися занадто швидко. Можлива ситуація, коли за підсумком торгового дня попит на валюту (включаючи купівлю валюти Нацбаку) може виявитися вище пропозиції, в результаті чого курс зростає", — повідомила Ахтирко.

При цьому вона додала, що восени очікується традиційне зростання попиту на валюту.

"Наразі ми очікуємо, що восени і до кінця року девальваційний тренд стане більш вираженим під впливом традиційного зростання попиту на валюту в цю пору року", — підсумувала аналітик.

Як повідомляли Українські Новини, міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30


Крім того, експерти розповіли, що буде з валютою найближчим часом

Більше новин про: курс долара Долар експерти

Венедіктова звільнила Холодницького
7-річний син Зеленського хворів на COVID-19
Новини
СБУ вже 3 роки розслідує диверсію на "Мотор Січі", але не звітує про результати 13:23 Документ
Майже половина українців за компроміс заради миру на Донбасі, — соцопитування 13:03
Споживачі не повинні покривати 37 млрд грн збитків тепловиків - голова АГРУ 12:50
В.о керівника САП призначено Грищука 12:41
Холодницький заявляє про 5 спроб підкупу керівництва НАБУ і САП з 2015 12:40
більше новин
Ігор Палиця закликав Президента "не допустити жодних підкилимних домовленостей" на засіданнях Тристоронньої контактної групи 11:50
Флагшток для найбільшого прапора України буде 90 метрів та важитиме 32 тонни, – Кличко 17:52
Трамп опублікував пост з записами "голосів" Порошенка-Байдена, оприлюднені Деркачем, - The Washington Post 14:28
Ігор Палиця нагадав уряду, що його завдання відновлювати не окремі регіони, а всю країну 18:14
Розкрадання на Шосткинському заводі "Зірка": колектив звинуватив Ірину Верещук в бездіяльності 12:55
більше новин
Єгипет з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус 11:43
Обвал грунту в Хмельницькому. Скріншот відео
У Хмельницькому обвалився ґрунт біля новобудови. Мешканці будинку евакуюються 15:03
Платіжки за газ можуть зрости втричі, але не для всіх. Хто заплатить більше 05:30
14 регіонів у "червоній зоні", Київ наразі в "жовтій". Де в Україні посилюють карантин 05:30
Смертність від коронавірусу в Україні за добу встановила антирекорд 10:26
більше новин
Експерти прогнозують девальвацію гривні восени
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok