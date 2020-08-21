Експерти прогнозують девальвацію гривні восени

Інвестиційна компанія Concorde Capital прогнозує девальвацію гривні восени через традиційне зростання попиту на валюту,тоді як долар раптово обвалився перед довгими вихідними

Про це Українським Новинам повідомила аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

З її слів, поточна девальвація, швидше за все, є ситуативною.

"З початку серпня ми спостерігаємо корекційний тренд з зміцнення курсу після його досить стрімкої девальвації в липні. Протягом серпня Нацбанк активно викуповує валюту на міжбанку, не даючи курсу зміцнюватися занадто швидко. Можлива ситуація, коли за підсумком торгового дня попит на валюту (включаючи купівлю валюти Нацбаку) може виявитися вище пропозиції, в результаті чого курс зростає", — повідомила Ахтирко.

При цьому вона додала, що восени очікується традиційне зростання попиту на валюту.

"Наразі ми очікуємо, що восени і до кінця року девальваційний тренд стане більш вираженим під впливом традиційного зростання попиту на валюту в цю пору року", — підсумувала аналітик.

Як повідомляли Українські Новини, міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30.



Крім того, експерти розповіли, що буде з валютою найближчим часом.

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