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  • НБУ майже вдвічі скоротив купівлю валюти на міжбанку минулого тижня
25 серпня 2020, вівторок, 11:46 9
Економіка 2020-08-25T12:45:01+03:00
Українські Новини
НБУ майже вдвічі скоротив купівлю валюти на міжбанку минулого тижня

НБУ майже вдвічі скоротив купівлю валюти на міжбанку минулого тижня

Анна Рудык
НБУ, Міжбанк, Міжбанківський валютний ринок, валюта на міжбанку
Валюта. Фото: pixabay
Валюта. Фото: pixabay

Національний банк в період з 17 по 21 серпня купив на міжбанківському валютному ринку 129,5 млн, що в 1,7 рази менше, ніж на тиждень раніше (223 млн доларів).

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 129,5 млн доларів за єдиним курсом.

З початку року за єдиним курсом куплено 3 928,9 млн доларів, а продано — 2 287,7 млн ​​доларів.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 478,5 млн доларів, а продав — 734 млн доларів.

Всього з початку року куплено 4 407,4 млн доларів, а продано — 3 291,8 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 21 серпня на 4,37 коп. до 27,5875 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 4,37 коп. до 27,2863 UAH/USD.

Також з 14 по 21 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, знижуючись четвертий тиждень поспіль.

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