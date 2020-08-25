НБУ майже вдвічі скоротив купівлю валюти на міжбанку минулого тижня

Національний банк в період з 17 по 21 серпня купив на міжбанківському валютному ринку 129,5 млн, що в 1,7 рази менше, ніж на тиждень раніше (223 млн доларів).

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 129,5 млн доларів за єдиним курсом.

З початку року за єдиним курсом куплено 3 928,9 млн доларів, а продано — 2 287,7 млн ​​доларів.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 478,5 млн доларів, а продав — 734 млн доларів.

Всього з початку року куплено 4 407,4 млн доларів, а продано — 3 291,8 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 21 серпня на 4,37 коп. до 27,5875 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 4,37 коп. до 27,2863 UAH/USD.

Також з 14 по 21 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, знижуючись четвертий тиждень поспіль.

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