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26 серпня 2020, середа, 11:50 18
Кабмін 2020-08-26T14:30:03+03:00
Українські Новини
Підвищення "мінімалки". Кабмін сьогодні планує збільшити оклад бюджетників з вересня

Підвищення "мінімалки". Кабмін сьогодні планує збільшити оклад бюджетників з вересня

Анна Рудык
Кабмін, підвищення зарплат, Порядок денний, Продовження карантину
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua

У зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати до 5 тис. гривень Кабінет Міністрів на засіданні в середу має намір підвищити оклад працівникам бюджетних установ з вересня.

Про це йдеться в порядку денному засідання, розміщеному на сайті уряду, передають Українські Новини.

Так, ставку 1 тарифного розряду планується збільшити до 2 225 гривень, а ставку 25 тарифного розряду - до 10 035 гривень.

Крім цього, Кабмін має намір розглянути законопроєкт про приєднання України до конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення.

Також уряд має намір затвердити порядок формування та ведення ліцензійного реєстру.

Також Кабмін має намір змінити склад Експертно-аналітичної ради з питань участі держави в статутному капіталі банків.

Уряд має намір схвалити підписання Імплементаційної протоколу між Кабінетом Міністрів і урядом Румунії до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб.

Уряд також розгляне низку кадрових питань.

Засідання розпочнеться о 13:30 і пройде у відкритому режимі відеотрансляції під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаль.

Очікується, що Кабмін сьогодні на засіданні продовжить адаптивний карантин до 1 листопада 2020 року, однак відповідний пункт в порядку денному засідання уряду відсутній.

Раніше Українськi Новини писали, які зміни чекають українців з вересня .

Також Кабінет Міністрів ввів дворазові електронні візи  для в'їзду в Україну і транзиту по території країни.

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