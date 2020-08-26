Підвищення "мінімалки". Кабмін сьогодні планує збільшити оклад бюджетників з вересня

У зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати до 5 тис. гривень Кабінет Міністрів на засіданні в середу має намір підвищити оклад працівникам бюджетних установ з вересня. Про це йдеться в порядку денному засідання, розміщеному на сайті уряду, передають Українські Новини. Так, ставку 1 тарифного розряду планується збільшити до 2 225 гривень, а ставку 25 тарифного розряду - до 10 035 гривень. Крім цього, Кабмін має намір розглянути законопроєкт про приєднання України до конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення. Також уряд має намір затвердити порядок формування та ведення ліцензійного реєстру. Також Кабмін має намір змінити склад Експертно-аналітичної ради з питань участі держави в статутному капіталі банків. Уряд має намір схвалити підписання Імплементаційної протоколу між Кабінетом Міністрів і урядом Румунії до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб. Уряд також розгляне низку кадрових питань. Засідання розпочнеться о 13:30 і пройде у відкритому режимі відеотрансляції під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаль. Очікується, що Кабмін сьогодні на засіданні продовжить адаптивний карантин до 1 листопада 2020 року, однак відповідний пункт в порядку денному засідання уряду відсутній. Раніше Українськi Новини писали, які зміни чекають українців з вересня . Також Кабінет Міністрів ввів дворазові електронні візи для в'їзду в Україну і транзиту по території країни.