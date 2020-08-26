У Мінфіні розповіли, як підвищення "мінімалки" вплине на інфляцію

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначає, що підвищення мінімальної зарплати не вплине на інфляцію.

Про це він повідомив у ефірі телеканалу ZIK, передають Українські Новини.

"Це не вплине на інфляцію, тому що в останній місяць і так була дефляція", — сказав міністр.

Він додав, що з огляду на стабільний курс гривні, підвищення мінімальної зарплати поліпшить купівельну спроможність найбільш незахищених категорій громадян.

Серед позитивних факторів підвищення мінімальної зарплати Марченко назвав детінізацію зарплатного фонду, збалансованість між мінімалкою і споживчим попитом і "розігрів економіки".

Він також сподівається на позитивну економічну динаміку до кінця року.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів на засіданні в середу має намір підвищити оклад працівникам бюджетних установ з вересня у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати до 5 тис. гривень.

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