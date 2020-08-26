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26 серпня 2020, середа, 12:20 16
Економіка 2020-08-26T14:30:03+03:00
Українські Новини
У Мінфіні розповіли, як підвищення "мінімалки" вплине на інфляцію

У Мінфіні розповіли, як підвищення "мінімалки" вплине на інфляцію

Анна Рудык
інфляція, Мінфін, Сергій Марченко
Зарплати
Зарплати

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначає, що підвищення мінімальної зарплати не вплине на інфляцію.

Про це він повідомив у ефірі телеканалу ZIK, передають Українські Новини.

"Це не вплине на інфляцію, тому що в останній місяць і так була дефляція", — сказав міністр.

Він додав, що з огляду на стабільний курс гривні, підвищення мінімальної зарплати поліпшить купівельну спроможність найбільш незахищених категорій громадян.

Серед позитивних факторів підвищення мінімальної зарплати Марченко назвав детінізацію зарплатного фонду, збалансованість між мінімалкою і споживчим попитом і "розігрів економіки".

Він також сподівається на позитивну економічну динаміку до кінця року.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів на засіданні в середу має намір підвищити оклад працівникам бюджетних установ з вересня у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати до 5 тис. гривень.

Також ми писали, які зміни чекають українців з вересня.

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