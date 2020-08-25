Рада збільшила "мінімалку" з 4,7 тис. до 5 тис. гривень з вересня

Верховна Рада збільшила мінімальну зарплату з вересня з 4 723 гривень на місяць до 5 000 гривень.

За прийняття законопроекту № 3963 за основу проголосували 326 депутатів при мінімально необхідних 226, в цілому — 295 депутатів, передають Українські Новини.

Згідно з документом, у 2020 році встановлюється мінімальна заробітна плата в місячному розмірі з 1 вересня — 5 000 гривень, а в погодинному розмірі з 1 вересня — 29,2 гривні.

Таким чином, доходи держбюджету встановлюються в сумі 978,37 млрд гривень, у тому числі доходи загального фонду держбюджету — в сумі 857,94 млрд гривень та доходи спеціального фонду держбюджету — в сумі 120,42 млрд гривень.

При цьому витрати держбюджету встановлюються в сумі 1,268 трлн гривень, в тому числі видатки загального фонду держбюджету — в сумі 1,137 трлн гривень та видатки спеціального фонду держбюджету — в сумі 131,34 млрд гривень.

Як повідомляли Українськi Новини, в разі підвищення мінімалки Пенсійний фонд додатково отримає близько 1,7 млрд гривень.

Також експерт вважає, що підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до 30 гривень.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини