У разі підвищення мінімалки Пенсійний фонд додатково отримає близько 1,7 млрд гривень, - Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляє, що в разі підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис. гривень надходження податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) збільшаться на 1,2 млрд гривень, єдиного соціального внеску (ЄСВ) - на 1,7 млрд гривень.

Про це він повідомив в інтерв'ю журналу "Фокус", передають Українські Новини.

"У цьому році підвищення мінімальної заробітної плати відбудеться в рамках 300 гривень - з 4 723 до 5 тис. гривень. Це дає можливість поліпшити життя громадян, які отримують мінімальну зарплату, збільшить надходження до бюджету податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду. Тобто близько 1,7 млрд грн додатково отримає Пенсійний фонд і ще 1,2 млрд грн ПДФО розподіляться між місцевими бюджетами і держбюджетом", - повідомив міністр.

Також Марченко підкреслив, що бізнес, який легально платить офіційну зарплату набагато вище мінімального розміру, ніяких змін не відчує.

"А компанії, які платять податки тільки з 4 723 гривень мінімальної зарплати, а інші видають у конвертах, швидше за все і висловлюють невдоволення. Має бути нормальний діалог суспільства, бізнесу і держави", - зазначив міністр.

Як повідомляли Українськi Новини, експерти прогнозують, що підвищення мінімальної заробітної плати спричинить прискорення інфляції і подорожчання долара.

Крім того, підвищення пенсії в Україні має відбуватися поступово в 2020-2021 роках.