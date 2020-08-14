підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • У разі підвищення мінімалки Пенсійний фонд додатково отримає близько 1,7 млрд гривень, - Марченко
14 серпня 2020, пʼятниця, 13:43 11
Економіка 2020-08-14T15:45:04+03:00
Українські Новини
У разі підвищення мінімалки Пенсійний фонд додатково отримає близько 1,7 млрд гривень, - Марченко

У разі підвищення мінімалки Пенсійний фонд додатково отримає близько 1,7 млрд гривень, - Марченко

Валерия Драгомирова
Мінфін, Пенсійний фонд, Мінімальна заробітна плата, Мінімальна зарплата, підвищення мінімальної зарплати
Пенсія. Фото: pixabay
Пенсія. Фото: pixabay

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляє, що в разі підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис. гривень надходження податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) збільшаться на 1,2 млрд гривень, єдиного соціального внеску (ЄСВ) - на 1,7 млрд гривень.

Про це він повідомив в інтерв'ю журналу "Фокус", передають Українські Новини. 

"У цьому році підвищення мінімальної заробітної плати відбудеться в рамках 300 гривень - з 4 723 до 5 тис. гривень. Це дає можливість поліпшити життя громадян, які отримують мінімальну зарплату, збільшить надходження до бюджету податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду. Тобто близько 1,7 млрд грн додатково отримає Пенсійний фонд і ще 1,2 млрд грн ПДФО розподіляться між місцевими бюджетами і держбюджетом", - повідомив міністр.

Також Марченко підкреслив, що бізнес, який легально платить офіційну зарплату набагато вище мінімального розміру, ніяких змін не відчує.

"А компанії, які платять податки тільки з 4 723 гривень мінімальної зарплати, а інші видають у конвертах, швидше за все і висловлюють невдоволення. Має бути нормальний діалог суспільства, бізнесу і держави", - зазначив міністр.

Як повідомляли Українськi Новини, експерти прогнозують, що підвищення мінімальної заробітної плати спричинить прискорення інфляції і подорожчання долара.

Крім того, підвищення пенсії в Україні має відбуватися поступово в 2020-2021 роках.

Більше новин про: Мінфін Пенсійний фонд Мінімальна заробітна плата Мінімальна зарплата підвищення мінімальної зарплати

Мінфін розмістив ОВДП на 4,9 млрд гривень і $ 189,...
Пенсії в Україні: як зміняться виплати після позач...
Мінімалка в Україні зростатиме тричі. Коли і на ск...
Підвищення мінімальної зарплати Рада розгляне на п...
У 2-му кварталі ВВП зменшився на 11,4%
У Києві з понеділка заборонили виходити на вулицю без документів — місто у "жовтій" зоні карантину
Новини
Меморіальний Центр Голокосту "Бабин Яр" озвучить територію заповідника до 29 вересня 16:44
На спецмайданчику "Івано-Франківськгаз" провів випробування газорозподільної системи воднем 16:35 Прес-реліз
В окупованому Криму колишній СБУшник катував громадянина України, - Стрижак 16:05
Київ отримав міжнародний знак відповідності Safe Travels Stamp 15:58
Компанії Коломойського в США отримали кредити через "коронакризу" 15:52
більше новин
Теща Притули Лілія Сопельник. Фото: Лілія Сопельник/Facebook
Розгляд справи тещі Притули про наїзд на жінку з дитиною може початися у вересні 08:05
Керівництво МОЗ вперше відвідає Одеський центр нефрології після скандалу з протеже Богатирьової 14:57
Верещук: будівництво Київської обхідної дороги розпочнеться в 2021 р. 20:46
Активісти вимагають від міністра Ткаченка пояснень з приводу будинку в заповідній зоні 15:51
Скандал навколо будівництва кільцевої дороги: "Укравтодор" кинув китайську Poly Changda, — Наумович 20:27
більше новин
Український розвідник загинув на Донбасі при виконанні бойового завдання 08:48
Опозиційні протести в Білорусі.Фото: Наша Ніва
Із незрозумілою жорстокістю та знущаннями: затриманий на протестах активіст у Білорусі розповів про допит у в'язниці 19:27
Підвищення мінімалки може спричинити подорожчання долара до 30 гривень, – експерти 10:06
З понеділка Київ у "жовтій" зоні карантину. Які обмеження введуть 09:28 Інфографіка
Нобелівська лауреатка Алексієвич закликала Лукашенка піти у відставку 08:59
більше новин
У Києві вже понад 10 тис. хворих на коронавірус. Зафіксовано 158 нових випадків зараження
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok