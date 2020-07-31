Заступника голови НБУ Холода звільнили

Тоді як Гелетія призначили заступником голови Нацбанку замість Чурія, Рада Національного банку звільнила заступника голови НБУ Сергія Холода.

Про це в соцмережі Facebook написав глава Ради НБУ Богдан Данилишин, передають Українські Новини.

"Рада НБУ на своєму засіданні сьогодні, 31 липня, звільнила Сергія Володимировича Холода з посади заступника голови НБУ за власним бажанням", — написав він.

Данилишин подякував Холоду за роботу в НБУ.

Враховуючи, що замість Холода нікого не призначено, він продовжить виконання обов'язків заступника голови НБУ до призначення нового заступника.

Як повідомляли Українські Новини, Рада Національного Банку затвердила заступником голови НБУ Сергія Холода у червні 2018 року. До цього він був заступником голови правління ВТБ Банку.

Крім того, Національний банк переводить частину співробітників на трудові контракти, щоб новий голова не зміг їх звільнити.

Раніше повідомлялося про те, що після відставки Якова Смолія головою Національного банку призначили голову правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка.