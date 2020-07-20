НБУ має обмежити використання банками довгострокових цінних паперів, – Шевченко

Після призначення 16 липня Верховною Радою головою Національного банку Кирила Шевченка, новий глава НБУ зазначає, що Нацбанк використання банками довгострокових цінних паперів замість кредитування підприємств має обмежити.

Про це він повідомив під час представлення його колективу НБУ, передають Українські Новини.

"З іншого боку, НБУ має обмежити використання довгострокових цінних паперів, які банки купують, використовуючи вільну ліквідність, замість кредитування підприємств", – сказав він.

При цьому Шевченко додав, що НБУ має продовжити політику зниження процентної ставки, посилити роботу зі зниження рівня поганих кредитів в портфелях банків.

"Я зроблю все, що від мене залежить, для підвищення впливу Центробанку в сфері підтримки національної економіки України та підвищення якості життя населення. Національний банк буде залишатися послідовним, і продовжувати виконувати свої зобов'язання перед громадянами, бізнесом та держорганами... НБУ залишиться незалежним інститутом. Рішення і далі будуть затверджуватися професійно і обґрунтовано", – додав Шевченко.

Він додав, що НБУ продовжить політику ефективної співпраці з міжнародними партнерами.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський вважає, що крім незалежності у голови Національного банку мають бути професіоналізм, мужність і відповідальність.

Національний банк переводить частину співробітників на трудові контракти, щоб новий голова не зміг їх звільнити.