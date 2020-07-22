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  • Рада НБУ призначив Гелетія заступник глави Нацбанку замість Чурія
22 липня 2020, середа, 15:49 10
Економіка 2020-07-22T17:30:03+03:00
Українські Новини
Рада НБУ призначив Гелетія заступник глави Нацбанку замість Чурія

Рада НБУ призначив Гелетія заступник глави Нацбанку замість Чурія

Ольга Фандорина
НБУ, Кирило Шевченко, Голова НБУ, Юрій Гелетій
Юрій Гелетій. Фото: stockworld.com.ua/
Юрій Гелетій. Фото: stockworld.com.ua/

Замість Олега Чурія Рада Національного банку призначила заступником голови Національного банку Юрія Гелетия на засіданні 22 липня 2020.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Нацбанку, передають Українські Новини.

Кандидатуру для призначення на цю посаду подав раді Національного банку голова НБУ Кирило Шевченко.

Олег Чурій з 23 липня 2020 припинить виконання повноважень заступника голови НБУ у зв'язку із завершенням терміну повноважень і звільненням від посади.

"Юрій Гелетій - політично незалежний технократ, досвідчений і знаючий професіонал. Він має достатній практичний досвід роботи в державному секторі і безпосередньо в Національному банку. Юрій Гелетій користується повагою і підтримкою міжнародних фінансових кіл та соціальних партнерів. Я впевнений, Юрій зможе гідно застосувати свої знання і досвід як член команди Національного банку", - зазначив Шевченко.

Гелетій закінчив Львівський національний університет ім. І. Франка: у 2001 році - факультет міжнародних відносин (спеціаліст з міжнародних економічних відносин, перекладач); у 2002 році - юридичний факультет (спеціаліст з правознавства).

У 2002 році він пройшов навчальний курс "Європейська економіка, інтеграція і право" (факультет економіки і права університету міста Байройт (Німеччина).

Після завершення навчання працював у Національному банку, де протягом 2003-2015 років пройшов шлях від економіста I категорії до керівника підрозділу у структурі банківського нагляду.

В 2012 році отримав ступінь кандидата економічних наук в Інституті регіональних досліджень НАН України.

З жовтня 2015 року до липня 2018 він обіймав посаду директора Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів, де, зокрема, займався питаннями стратегічного реформування державного банківського сектора, розвитку ринку фінансових послуг, ринку цінних паперів.

З липня 2018 працював на посаді заступника міністра фінансів України.

Також новий глава НБУ назвав пріоритети в роботі: відновлення кредитування і зниження поганих кредитів.

Як повідомляли Українські Новини, Шевченко зазначає, що НБУ має обмежити використання банками довгострокових цінних паперів замість кредитування підприємств.

Також Національний банк переводить частину співробітників на трудові контракти, щоб новий голова не зміг їх звільнити.

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