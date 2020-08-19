Міносвіти продовжило терміни вступної кампанії в заклади профтехосвіти

Тоді як виші зможуть самі визначати, коли і в якій формі починати освітній процес в новому навчальному році , установи професійної освіти зможуть приймати документи і зараховувати абітурієнтів до 1 листопада.

Про це сказано в повідомленні на сайті Міносвіти.

"Спільними правилами прийому до профтехів визначено, що зарахування вступників триває до початку занять, тобто до 1 вересня. Традиційно вступна кампанія тривала ще на місяць і закладу робили додатковий набір в межах ліцензованого обсягу. Оскільки в цьому році через карантин нам довелося міняти терміни вступу до вузів, ми вирішили подовжити їх для установ профосвіти", — пояснив заступник Міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

Однією з новацій нинішньої кампанії є те, що вступники можуть подавати копії документів у кілька закладів одночасно. А далі, визначившись із закладом і професії, подавати оригінали.

Для вступу до закладу профосвіти вступник повинен представити:

Заяву;

копію свідоцтва про закінчення 9-го або 11-го класу;

6 фотокарток 3х4;

медичну довідку;

документи, що підтверджують право на пільги (при наявності).

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