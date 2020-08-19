Курс російського рубля 19 серпня

У середу, 19 серпня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків не змінився і становить 3,34 гривні за 10 рублів порівняно з курсом рубля у вівторок , 18 серпня, .

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в середу порівняно з вівторком знизився на 3 копійки і становить 3,84 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах київських банках станом на 19 серпня:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,1861 27,4591 32,1172 32,6959 3,34 3,84 Максимальний 27,3000 27,6000 32,3500 33,4000 3,71 4,10 Мінімальний 27,0000 27,3800 31,6000 32,3500 2,30 3,70

Як повідомляли Українські Новини, в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 18 серпня на 5,32 коп. до 27,4609 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 4,25 коп. до 27,1763 UAH/USD.

Також експерти розповіли, що буде з курсом долара найближчим часом і коли почнеться рух до 30 грн за долар.

Раніше міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 серпня, на 7,64 коп. до 27,2297 UAH/USD. А курс гривні на міжбанку знизився після 7-денного зміцнення.

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