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18 серпня 2020, вівторок, 17:37 5
Економіка 2020-08-18T18:15:01+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку знизився

Курс гривні на міжбанку знизився

Валерия Драгомирова
Курс, курс гривні, курс на міжбанку
Курс гривні.
Курс гривні.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок знизився на 4 коп. до 27,28 UAH/USD після зміцнення в понеділок на 9 коп.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,24-27,26 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,22-27,24 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,27-27,29 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,91% з 23,74 UAH / USD до 27,28 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Також  НБУ наростив купівлю валюти на міжбанку в 5,6 рази. З початку року за єдиним курсом куплено 3 799,4 млн доларів, а продано — 2 287,7 млн доларів.


Крім того,  як пандемія коронавірусу COVID-19 позначиться на курсі долара.

Тим часом Нацбанк підвищив офіційний курс гривні на 7,64 коп. до 27,2297 UAH/USD 19 серпня. 

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