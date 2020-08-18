Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок знизився на 4 коп. до 27,28 UAH\/USD після зміцнення в понеділок на 9 коп. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,24-27,26 UAH\/USD, потім котирування знизилися до 27,22-27,24 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 27,27-27,29 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,91% з 23,74 UAH \/ USD до 27,28 UAH\/USD. Як повідомляли Українськi Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Також НБУ наростив купівлю валюти на міжбанку в 5,6 рази. З початку року за єдиним курсом куплено 3 799,4 млн доларів, а продано — 2 287,7 млн доларів. Крім того, як пандемія коронавірусу COVID-19 позначиться на курсі долара. Тим часом Нацбанк підвищив офіційний курс гривні на 7,64 коп. до 27,2297 UAH\/USD 19 серпня.