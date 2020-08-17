Курс долара у 2020 буде рости: експерти дали прогноз на осінь

Експерти розповіли, що буде з курсом долара найближчим часом і коли почнеться рух до 30 грн/$, у той час, як долар в обмінниках продовжує плавно падати третій тиждень поспіль.

Про це розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, пише видання Країна.

"Варто виділити сьогоднішню вербальну інтервенцію глави Мінфіну, який сказав, що курс гривні не опуститься нижче 30 гривень за долар, а інфляція не підніметься вище 10%", - прокоментував експерт.

Рух до 30 грн/$ фахівці прогнозують ближче до жовтня-листопада 2020 року. Однак на цю мить таких різких стрибків не передбачається. При цьому аналітики вбачають передумови до негативних тенденцій.

Фінансовий аналітик Василь Невмержицький зазначив: "Ми чуємо тривожні новини про наших сусідів, а саме про страйк на білоруському Мозирському нафтопереробному заводі. Саме з цього НПЗ приходить значна частина бензину і дизеля для українських заправок. Є побоювання, що зупинка відвантажень з цього підприємства може підштовхнути нагору ціни на нафтопродукти, що позначиться на наших споживачів (населення та бізнесі), так і на попит на долар теж - його потрібно буде більше для імпорту".

Актуальною залишається також тема покупки долара під виплату дивідендів іноземними банками. Також скарбники стежать за новинами по ОВДП. Невмержицький запевняє, що уряд почне залучати більше гривні і долара, оскільки є необхідність перекрити великі виплати за держборгом, які чекають на наступному тижні.

Мінфін заявив розміщення чотирьох випусків держоблігацій, один з яких доларовий:

6-місячний у гривні;

12-місячний у гривні;

2-річний в гривні;

8-місячний у доларі.

"Думаю, що уряд постарається залучити трохи більше гривні та долара, щоб перекрити великі виплати за держборгом, які чекають на наступному тижні", - вважає Невмержицький.

У Кабміну два платіжних дні:

19 серпня платить 15,8 млрд грн на погашення гривневих ОВДП + 1,3 млрд грн відсотків (купон);

20 серпня - погашення $156 млн за валютними ОВДП + $3 млн відсотків (купон).

Фінансисти не знають, яку частину із цих коштів отримають іноземці, які люблять виводити капітали з ОВДП. Тому на всяк випадок готуються до можливого подорожчання долара в другій половині наступного тижня 20-21 серпня.

На початку тижня гривня повинна залишатися міцною, оскільки експортери продовжать допродувати долар під сплату квартальних податків. Останній день розрахунку з бюджетом - 19 серпня. У понеділок, 17 серпня, відкриття міжбанку прогнозують в рамках 27,31-27,36 грн/$. Не виключається ще більш істотне зниження курсу долара, проте експерти вважають, що за ним піде курсовий відкат.

"Зараз гривня отримала імпульс до зростання, але сили продавців вичерпаються, і вважаємо, що долар може дійти до 27,25 гривні. Але після буде відновлюватися до 27,5 грн/$ і рухатися далі", - вважає керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Економіка США розчаровує

Курс євро на світовому ринку знову піднявся - з $1,1815/€ до $1,1834/€. Протягом дня котирування рухалися в діапазоні $1,1782-1,1838/€. Інвестори кинулися скуповувати євро після нових новин із США. Спочатку прийшов негативний липневий звіт про обсяг роздрібних продажів у Штатах - він зріс лише на 1,2% при прогнозі 1,9%. І знову пішли розмови про те, що відновлення американської економіки відкладається.

"Стан споживача і його зацікавленість у витратах будуть мати ключове значення для підтримки економічного відновлення", - заявив агентству Reuters старший інвестиційний стратег Janney Montgomery Scott Марк Лускіні.

А після Конгресу поповзли нові чутки про те, що остаточно зайшли в глухий кут переговори між демократами і республіканцями щодо додаткових заходів стимулювання економіки США.

Але, хоча у світі курс євро підріс, в Україні середньо готівкові ціни на продаж не змінилися - залишилися на 32,50-32,70 грн/€. При цьому на 5 копійок опустився середній курс викупу єдиної валюти у населення - до 31,90-31,05 грн/€.

Як повідомляли Українські Новини, міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30.

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