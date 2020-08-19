Нацбанк знову підвищив курс гривні. Офіційний курс валют на середу

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 серпня, на 7,64 коп. до 27,2297 UAH/USD, тоді як Мінекономіки прогнозує зростання інфляції через емісію гривні.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 серпня, на 4,13 коп. до 27,3061 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 35,9282 1 долар США 27,2297 1 швейцарський франк 30,1530 10 єн 2,5840 10 російських рублів 3,7286 1 євро 32,4973



Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанку знизився після 7-денного зміцнення.



Також міністр фінансів Сергій Марченко розповів, чи чекати в Україні долар по 30. Поки що Марченко не бачить передумов для досягнення курсу в Україні по 30 UAH/USD.



Крім того, в НБУ розповіли, хто належить до категорії "політично значимі особи", і чому їх операції перевіряють банки.



Тим часом, як пандемія COVID-19 позначиться на курсі долара.

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