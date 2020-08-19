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19 серпня 2020, середа, 05:15 7
Економіка 2020-08-19T06:45:02+03:00
Українські Новини
Нацбанк знову підвищив курс гривні. Офіційний курс валют на середу

Нацбанк знову підвищив курс гривні. Офіційний курс валют на середу

Валерия Драгомирова
Курс, Курс НБУ, курс гривні, Офіційний курс, курс гривні до долара, Офіційний курс валют
Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 серпня, на 7,64 коп. до 27,2297 UAH/USD, тоді як Мінекономіки прогнозує зростання інфляції через емісію гривні.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.


У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 серпня, на 4,13 коп. до 27,3061 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,9282
1 долар США 27,2297
1 швейцарський франк 30,1530
10 єн 2,5840
10 російських рублів 3,7286
1 євро 32,4973


Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанку знизився після 7-денного зміцнення

Також міністр фінансів Сергій Марченко розповів,  чи чекати в Україні долар по 30. Поки що Марченко не бачить передумов для досягнення курсу в Україні по 30 UAH/USD. 

Крім того, в НБУ розповіли, хто належить до категорії "політично значимі особи", і чому їх операції перевіряють банки. 

Тим часом, як пандемія COVID-19 позначиться на курсі долара.

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