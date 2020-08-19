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19 серпня 2020, середа, 10:30 10
Економіка 2020-08-19T13:15:03+03:00
Українські Новини
Курс валют на 19 серпня: долар і євро після падіння зросли

Курс валют на 19 серпня: долар і євро після падіння зросли

Анна Рудык
Курс валют, Курс, курс в обмінниках
Курс долара
Курс долара

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків порівняно з 18 серпня станом на 9:30 підвищився на 5,32 коп. до 27,4609 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 4,25 коп. до 27,1763 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 14,17 коп. до 32,0872 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 17,95 коп. до 32,6791 UAH / EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,1763 27,4609 32,0872 32,6791 3,33 3,84
Максимальний 27,3000 27,6000 32,3500 33,0000 3,71 4,10
Мінімальний 27,0000 27,3800 31,6000 32,3500 2,30 3,70

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли,  що буде з курсом долара  найближчим часом і коли почнеться рух до 30 грн за долар.

Раніше міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 серпня, на 7,64 коп. до 27,2297 UAH/USD. А  курс гривні на міжбанку знизився після 7-денного зміцнення. 

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