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18 серпня 2020, вівторок, 10:51 8
Економіка 2020-08-18T12:30:03+03:00
Українські Новини
Російська нацвалюта зросла. Курс рубля в обмінниках у вівторок

Російська нацвалюта зросла. Курс рубля в обмінниках у вівторок

Надежда Комендантова
Курс валют, Рубль, курс рубля к гривне
Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

У вівторок, 18 серпня, середній курс покупки готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в понеділок, 17 серпня, виріс на 2 копійки і становить 3,34 гривні за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в понеділок знизився на 1 копійку і становить 3,87 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах київських банків станом на 18 серпня:

10 російських рублів     
  Купівля Продаж
Середній 3,34 3,87
Максимальний 3,70 5,00
Мінімальний 2,30 3,72

Як повідомляли Українські Новини, в понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився в порівнянні з 14 серпня на 2,40 коп. до 27,5206 UAH / USD, курс купівлі знизився на 2,54 коп. до 27,2416 UAH / USD.

Третій тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує падати. Експерти вважають, що курс долара в 2020 буде зростати.

Також міністр фінансів Сергій Марченко розповів, чи чекати в Україні долар по 30.

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