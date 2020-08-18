Російська нацвалюта зросла. Курс рубля в обмінниках у вівторок

У вівторок, 18 серпня, середній курс покупки готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в понеділок, 17 серпня, виріс на 2 копійки і становить 3,34 гривні за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в понеділок знизився на 1 копійку і становить 3,87 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах київських банків станом на 18 серпня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,34 3,87 Максимальний 3,70 5,00 Мінімальний 2,30 3,72

Як повідомляли Українські Новини, в понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився в порівнянні з 14 серпня на 2,40 коп. до 27,5206 UAH / USD, курс купівлі знизився на 2,54 коп. до 27,2416 UAH / USD.

Третій тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує падати. Експерти вважають, що курс долара в 2020 буде зростати.

Також міністр фінансів Сергій Марченко розповів, чи чекати в Україні долар по 30.

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