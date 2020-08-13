Співробітник тернопільської філармонії закликав українок не любити "ж*дів і негрів"

Заступник керівника філії Всеукраїнського товариства "Просвіта", співробітник Тернопільської обласної філармонії Василь Івасечко звернувся до українських жінок із закликом "не любити ж_дов і негрів".

Про це тернополянин заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Звертаюсь до всіх українок відкинути приязнь до ж*дів , моск*лів, негрів і інших і виконати Шевченків завіт - чужого навчайтесь, а свого не цурайтесь. Слава Україні!" - написав Івасечко.

Також про це повідомив директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський, написавши в Facebook: "Заступник голови філії Всеукраїнського товариства "Просвіта", співробітник Тернопільської обласної філармонії Василь Івасечко звернувся до українських жінок із закликом не любити ж_дов та всяких інородців!".

Крім того, Долинський зазначив, що товариство "Просвіта" фінансується з державного бюджету - щорічно понад 1 млн доларів виділяється на цю організацію.

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