Аудиторская компания KPMG пожурила свою львовскую сотрудницу за антисемитский пост, но не уволила

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил, что международная аудиторская компания KPMG Ukraine провела разъяснительную беседу со своей сотрудницей Натальей Макуховской о недопустимости проявлений антисемитизма, однако не уволила ее с занимаемой должности.

Об этом директор Украинского еврейского комитета заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Международная аудиторская компания KPMG Ukraine сообщила, что она провела беседу с сотрудницей компании Натальей Макуховской, которая опубликовала антисемитский пост. После беседы Наталья убрала со своей странички информацию о том, где она работает и опубликовала стих с такими словами: "Нет лика равнодушным, ж_д не придумал такой лик, и плещет ж_денок в ладони, что умножает мир таких калек". Видимо, беседа пошла на пользу! KPMG Ukraine, в свою очередь, убрала возможность отметить компанию в публикации. Теперь тегнуть можно только главный офис", - написал Долинский.

В свою очередь в KPMG Ukraine заявили, "...что категорически осуждают любые проявления дискриминации. Уважение к личности и разнообразие всегда были и будут нашими основными принципами по отношению к людям ... Мы считаем сделанные заявления недопустимыми и противоречащими внутренней политике компании. С сотрудницей была проведена беседа, разъясняющая нашу позицию".

Как сообщали Українські Новини, в Мариуполе неизвестный мужчина с топором совершил нападение на охранника синагоги и ранил его.

Ранее Объединенная еврейская община Украины обвинила тернопольский интернет-магазин Nu Sho в антисемитизме из-за рекламы в Instagram.

По данным социологического исследования, проведенного еврейской правозащитной организацией "Антидиффамационная лига", Украина и Польша являются лидерами среди европейских стран по росту антисемитских настроений.

В ноябре 20019 года уволенный за антисемитизм и неонацизм консул Марушинец выиграл суд против Министерства иностранных дел Украины.

В мае 2018 года МИД Украины уволил консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца из-за нарушения правил этического поведения.