Еврейская община обвинила магазин из Тернополя в антисемитизме из-за рекламы в Instagram

В то время, как в 2019 году в Украине заметно снизился уровень антисемитизма, Объединенная еврейская община Украины обвинила интернет-магазин Nu Sho оригинальных принтов на одежде, офис которого, согласно информации на сайте, находится Тернополе, в антисемитизме из-за рекламного предложения в Instagram.

Об этом говорится в сообщении на сайте Jewishnews.

Так, в аккаунте в Instagram магазин опубликовал предложение нанести принт на различные виды одежды с высказыванием в форме вопроса "Холі шит ТИ ШО Ж*Д?", что при максимально культурном переводе первой части предложения на украинский будет означать "ЛАЙНО ТИ ШО Ж*Д?".

"Объединенная еврейская община Украины заявляет о недопустимости использования слова "ж*д" в рекламных публикациях, поскольку в современной Украине слово "ж*д" имеет исключительно негативную коннотацию и употребляется антисемитами для унижения еврейского народа, а в кругах ненавистников евреев "ж*дами" называют жадных людей, подкрепляя ложные стереотипы о еврейском народе. Таким образом, подобная реклама является антисемитизмом, поскольку согласно определению IHRA (Международного Альянса в память о Холокосте), выражая негативное восприятие еврейского народа выражающее ненависть по отношению к нему, а согласно определению Европейского форума по антисемитизму происходит высказывание лживых, бесчеловечных, очерняющих или стереотипных обвинений", - говорится в обращении.

После обращения посты в Instagram и Facebook магазина были удалены, а представители онлайн-магазина принесли свои извинения в комментариях, отметив, что не являются антисемитами и извиняются перед теми, кого мог обидеть подобный принт.

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