Уволенный за антисемитизм и неонацизм консул Марушинец выиграл суд против МИД Украины

По итогам судебного разбирательства между бывшим консулом Украины Василием Марущинцем, которого уволили за антисемитизм, и Министерством иностранных дел Украины за восстановление его в должности, было вынесено решение.

Об этом бывший консул Украины в Германии сообщил на своей странице на Facebook.

Решение было принято в пользу Марушинца.

"Ровно через 101 год после окончания Первой мировой войны моя команда выиграла Апелляционный суд по моему иску в МИД за противоправное увольнение 31.05.2018 с должности консула Украины в Германии", - сообщает Марушинец.

Как сообщали Українські Новини, МИД отстранил Марущинца 13 мая от исполнения его обязанностей на время дисциплинарного производства по факту антисемитских публикаций в социальной сети Facebook.

Позже, в конце мая, Министерство иностранных дел уволило консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца из-за нарушения правил этического поведения.

Так, по результатам дисциплинарного производства комиссия МИДа пришла к выводу, что действия Марущинца расцениваются как нарушение присяги государственного служащего и правил этического поведения государственных служащих, и как действия, которые вредят авторитету государственной службы.

Комиссия посчитала, что действия консула несовместимы с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы и предложила уволить его с должности.