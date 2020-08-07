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07 августа 2020, пятница, 15:53 392
Общество 2020-08-07T15:54:03+03:00
Українські Новини
Львовская кондитерша прославилась антисемитским постом – "смести с лица земли ж*домасонов"

Львовская кондитерша прославилась антисемитским постом – "смести с лица земли ж*домасонов"

Петр Стуженко
Антисемитизм, Эдуард Долинский, Украинский еврейский комитет, KPMG Ukraine, Наталья Макуховская, Лилия Янкевич, Цукерня
Лилия Янкевич. Фото: Facebook
Лилия Янкевич. Фото: Facebook

Львовянка, бывший администратор кафе-кондитерской "Цукерня" Лилия Янкевич выступила в поддержку антисемитских высказываний в социальных сетях сотрудницы аудиторской компании KPMG Ukraine Натальи Макуховской и призвала "стереть с лица земли ж*домасонов".

Об этом львовянка заявила на своей странице в социальной сети Facebook, обращаясь к директору Украинского еврейского комитета Эдуарду Долинскому.

"Эдуард Долинский, вижу правда Юли и Наташи (Макуховских) очень сильно Вас задела. Хочу сказать ж_домасонам: Дорогие хабазники (хабаз - это "мусор"), вас все равно с лица земли сметут, потому что такое время пришло. Вы людям рассказываете о Ветхом Завете, а почему не говорите что в Новом (Завете) с вами будет!?? И еще мы знаем, что вы много людей убьете, и мы готовы. Готовы отдать жизнь за Царство Любви на земле", - написала Янкевич.

Сам Долинский также сообщил о заявлении Янкевич: "Еще одна смелая и гордая львовянка Лилия Янкевич обратилась к евреям: "Хочу сказать ж_домасонам, вас все равно с лица земли сметут". В борьбе с ж_дами Лиля готова отдать жизнь: "Знаем, что много людей вы поубиваете и мы готовы. Готовы отдать жизнь за Царство любви на земле". Администратор львовского кафе "Цукерня" Лиля закончила Львовский политехнический университет по специальности "психология".

Напомним, ранее другая львовянка Наталья Макуховская опубликовала в соцсети антисемитское сообщение. А после разъяснительной беседы о недопустимости проявлений антисемитизма, проведенной работодателем, удалила его. Однако взамен опубликовала стихотворение Надежды Карплюк-Залесовой "Забыли отца" со следующими словами: "Нет лика равнодушным, ж_д не придумал такой лик, и плещет ж_денок в ладони, что умножает мир таких калек".

Уточним, что по данным социологического исследования, проведенного еврейской правозащитной организацией "Антидиффамационная лига", Украина и Польша являются лидерами среди европейских стран по росту антисемитских настроений.

Как сообщали Українські Новини, в Мариуполе (Донецкая область) неизвестный мужчина с топором совершил нападение на охранника синагоги и ранил его.

Ранее Объединенная еврейская община Украины обвинила тернопольский интернет-магазин Nu Sho в антисемитизме из-за рекламы в Instagram.

В ноябре 20019 года уволенный за антисемитизм и неонацизм консул Марушинец выиграл суд против Министерства иностранных дел Украины.

В мае 2018 года МИД Украины уволил консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца из-за нарушения правил этического поведения.

Больше новостей о: Антисемитизм Эдуард Долинский Украинский еврейский комитет KPMG Ukraine Наталья Макуховская Лилия Янкевич Цукерня

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