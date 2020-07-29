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  • В Мариуполе с топором напали на охранника синагоги. США просят быстрее расследовать инцидент
29 июля 2020, среда, 16:57 40
Происшествия 2020-07-29T16:58:22+03:00
Українські Новини
В Мариуполе с топором напали на охранника синагоги. США просят быстрее расследовать инцидент

В Мариуполе с топором напали на охранника синагоги. США просят быстрее расследовать инцидент

Кира Молчанова
США, Нападение, Антисемитизм, Мариуполь, Синагога
Неизвестный напал на синагогу в Мариуполе. Фото: пресс-служба полиции Донецкой области
Неизвестный напал на синагогу в Мариуполе. Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

США рассчитывают на быстрое расследование нападения на синагогу в Мариуполе (Донецкая область).

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, передают Українськi Новини.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о вчерашнем нападении на синагогу в Мариуполе. Надеемся увидеть быстрое и тщательное расследование. Мы вместе с народом Украины выступаем против антисемитизма в любой его форме", - сказано в нем.

28 июля неизвестный мужчина вошел в синагогу в Мариуполе с топором.

Он напал на охранника, вышедшего навстречу, и нанес ему несколько ударов топором.

Несмотря на полученные ранения, охраннику удалось обезоружить мужчину.

Убегая, нападающий успел бросить в здание синагоги заранее подготовленные банки и пакеты с фекалиями, песком и неизвестным веществом.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский отмечает низкий уровень антисемитизма в Украине.

До этого в 2019 году в Украине заметно снизился уровень антисемитизма.

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