Украина и Польша - лидеры по росту антисемитского настроения, - исследование

Каждый четвертый европеец придерживается антисемитских убеждений.

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на исследование, опубликованное в четверг.

Опрос 14 европейских стран, проведенный для антидиффамационной лиги в Нью-Йорке, показал, что антисемитские настроения наиболее распространены в Польше, где такие настроения выросли до 48% с 37% в 2015 году, и в Украине, где рост был еще больше - до 46% с 32% в 2016 году. Антисемитские взгляды в Венгрии практически не изменились, но остались высокими, увеличившись с 40% до 42%.

В последнее время еврейские группы подвергли критике правительства всех трех стран, хотя все они отрицают антисемитизм.

В Западной Европе исследование показало, что антисемитские взгляды были либо стабильными, либо отрицательными, с уменьшением в Великобритании, Испании, Нидерландах, Италии, Германии и Австрии. Дания выросла с 8% с антисемитскими взглядами до 10%, Бельгия - с 21% до 24%, в то время как Франция осталась неизменной - 17%, а Швеция имела самый низкий показатель - 4%.

Опрос, проведенный в период с 15 апреля по 3 июня с погрешностью плюс или минус 4,4%.

Однако данные об установках не обязательно коррелируют с насилием, например, в Венгрии и Польше такие атаки происходят редко, но в Германии в прошлом году они выросли на 10%, а в Великобритании в первые шесть месяцев 2019 года - на 10%, согласно исследованиям.

Оценки ADL были сосредоточены на том, считают ли респонденты определенные негативные стереотипы "вероятно правдивыми" или "вероятно ложными". Считалось, что те, кто сказал, что с шесть до одиннадцати утверждений были "правдивыми", испытывают антисемитские настроения.

Они были сосредоточены главным образом на давних антисемитских стереотипах, таких как влияние евреев на мировые финансы и средства массовой информации - предрассудки, которые нацисты и другие люди использовали для разжигания ненависти.

Влияние евреев в деловом мире было широко распространенным мнением в Восточной Европе: 72% украинцев, 71% венгров, 56% поляков и 50% россиян согласились с тем, что евреи обладают слишком большой властью.

В Западной Европе вера в то, что евреи более лояльны к Израилю, чем в их родной стране, была самой распространенной антисемитской точкой зрения: от 32% респондентов во Франции до 62% в Испании.

Почти половина немцев и австрийцев - соответственно 42% и 44% - сказали, что евреи слишком много говорят о том, что с ними произошло во время Холокоста, по сравнению с 15% в Швеции и 18% в Великобритании с этой точки зрения.

Как сообщали Українські Новини, уволенный за антисемитизм и неонацизм консул Марушинец выиграл суд против МИД Украины.

В мае Министерство иностранных дел уволило консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца из-за нарушения правил этического поведения.