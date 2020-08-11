Telegram не обмежуватиме доступ до месенджера в Білорусі

У зв'язку протестами, які охопили Білорусь, платформи соціальних мереж, як-от: WhatsApp, Facebook і Instagram перестали працювати у всій країні. Водночас, засновник Telegram Павло Дуров заявив про введення в месенджері інструментів проти цензури, аби білоруси могли і надалі користуватися платформою. Про це він написав у своєму Тwitter.

Зокрема, у своєму профілі Павло Дуров поширив повідомлення, в якому йдеться про те, що незважаючи на блокування інших соцмереж, Telegram не закриватиме доступ для білоруських громадян.

Скріншот: Twitter/ Pavel Durov

"Ми включили наші інструменти антицензури в Білорусі, щоб Telegram залишався доступним для більшості користувачів. Але зв'язок в країні все ще дуже нестабільний, оскільки інтернет іноді повністю вимикається", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, активісти в Білорусі закликали мешканців не виходити на роботу.

Крім того, у МОЗ Білорусі відзвітували про поранених під час протестів: у лікарнях 50 протестувальників і 40 силовиків.