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11 серпня 2020, вівторок, 09:05 13
Світ 2020-08-11T10:30:02+03:00
Українські Новини
Telegram не обмежуватиме доступ до месенджера в Білорусі

Telegram не обмежуватиме доступ до месенджера в Білорусі

Елизавета Кесельман
Telegram, Білорусь, протести в Білорусі
Соцмережі. Фото: pixabay
Соцмережі. Фото: pixabay

У зв'язку протестами, які охопили Білорусь, платформи соціальних мереж, як-от: WhatsApp, Facebook і Instagram перестали працювати у всій країні. Водночас, засновник Telegram Павло Дуров заявив про введення в месенджері інструментів проти цензури, аби білоруси могли і надалі користуватися платформою. Про це він написав у своєму Тwitter.

Зокрема, у своєму профілі Павло Дуров поширив повідомлення, в якому йдеться про те, що незважаючи на блокування інших соцмереж, Telegram не закриватиме доступ для білоруських громадян.

Скріншот: Twitter/ Pavel DurovСкріншот: Twitter/ Pavel Durov

"Ми включили наші інструменти антицензури в Білорусі, щоб Telegram залишався доступним для більшості користувачів. Але зв'язок в країні все ще дуже нестабільний, оскільки інтернет іноді повністю вимикається", сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, активісти в Білорусі закликали мешканців не виходити на роботу.

Крім того, у МОЗ Білорусі відзвітували про поранених під час протестів: у лікарнях 50 протестувальників і 40 силовиків.

 

 
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