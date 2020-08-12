підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Європа
  • У МВС Білорусі підтвердили застосування міліцією вогнепальної зброї на протестах, а потім виправили повідомлення
12 серпня 2020, середа, 15:37 11
Європа 2020-08-12T17:15:02+03:00
Українські Новини
У МВС Білорусі підтвердили застосування міліцією вогнепальної зброї на протестах, а потім виправили повідомлен

У МВС Білорусі підтвердили застосування міліцією вогнепальної зброї на протестах, а потім виправили повідомлення

Александр Савич
Вогнепальна зброя, Білорусь, протести в Білорусі
Люди у військовій формі в Мінську. Фото: TYT.BY
Люди у військовій формі в Мінську. Фото: TYT.BY

В Мінстерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що поліція застосувала вогнепальну зброю в той час, як з'явилася інформація про те, що в Білорусі за 3 дні протестів затримали більш як 6 тисяч осіб. Про це повідомила прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова в Telegram.

Чемоданова написала у себе в телеграм-каналі про те, що вчора, 11 серпня, під час протестів в Бресті поліція застосувала вогнепальну зброю, внаслідок чого поранення зазнала одна людина.

Незабаром після публікації поста слово "вогнепальна" з тексту пропало .

Зараз текст повідомлення виглядає так: " У Бресті на співробітників міліції напала група агресивно налаштованих громадян з арматурою в руках. Попереджувальні постріли вгору їх не зупинили. Для захисту життя і здоров'я співробітників зброя була застосована на ураження. Один з нападників поранений".

Білоруське видання Euroradio опублікувало діагноз, який, як стверджується, лікарі поставили пораненому в Бресті.

"Відкрите проникаюче вогнепальне поранення черепа", - йдеться в діагнозі.

Як повідомляли Українські новини, за 2 дня протестів в Білорусі в лікарні потрапили сотні людей.

Також на протестах в Білорусі були затримані 9 українців , а також побитий український фотокореспондент.

Більше новин про: Вогнепальна зброя Білорусь протести в Білорусі

Члени правління НБУ в червні отримали великі відпускні
Кількість нових випадків COVID-19 в Київській області збільшилася в 1,6 раз
Новини
Україна припинила співпрацю в сфері культури в рамках СНД 17:01
МОЗ змінив критерії для "червоної" і "помаранчевої" зони карантину 16:58
Влада скасувала вибори на Донбасі через страх програти, – Бойко 16:55
У Кличка профінансують до 50% вартості житла при придбанні пільговими категоріями киян 16:40
В Одесі рух на дорогах паралізувало через потужну зливу з грозою та повалені дерева 16:31
більше новин
До НАБУ та інших антикорупційних органів немає довіри, вони неефективні і безуспішно витрачають мільярди з держбюджету, - експерти 15:28
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
"Всі на робочих місцях": в ОАСК прокоментували оголошення п'ятьох суддів в розшук 12:04
Експерт оцінив шанси Притули на виборах: стане мером, коли Вакарчук стане президентом 15:02
Мітинг в Луганській області
Луганщина бунтує: в Сєвєродонецьку вимагали місцевих виборів і звільнення Гайдая, - ЗМІ 20:11
більше новин
Видавництво "Ранок" відправило в школи нові підручники для 3-го та 7-го класів 10:03 Прес-реліз
"ОПОРА" розповіла, як голосувати за новим бюлетенями на найближчих місцевих виборах 07:05
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
В Україні кількість нових випадків COVID-19 зростає другий день поспіль 09:27
Україна демонструє більш глибоке падіння, ніж світова економіка. Прогноз Мінекономіки 09:33
більше новин
На протестах у Білорусі затримали 9 українців, а також побили українського фотокореспондента
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok