У МВС Білорусі підтвердили застосування міліцією вогнепальної зброї на протестах, а потім виправили повідомлення

У МВС Білорусі підтвердили застосування міліцією вогнепальної зброї на протестах, а потім виправили повідомлен

Люди у військовій формі в Мінську. Фото: TYT.BY

Люди у військовій формі в Мінську. Фото: TYT.BY

в той час, як з'явилася інформація про те, що в Білорусі за 3 дні протестів затримали більш як 6 тисяч осіб . В Мінстерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що поліція застосувала вогнепальну зброю Про це повідомила прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова в Telegram.

Чемоданова написала у себе в телеграм-каналі про те, що вчора, 11 серпня, під час протестів в Бресті поліція застосувала вогнепальну зброю, внаслідок чого поранення зазнала одна людина.

Незабаром після публікації поста слово "вогнепальна" з тексту пропало .

Зараз текст повідомлення виглядає так: " У Бресті на співробітників міліції напала група агресивно налаштованих громадян з арматурою в руках. Попереджувальні постріли вгору їх не зупинили. Для захисту життя і здоров'я співробітників зброя була застосована на ураження. Один з нападників поранений".

Білоруське видання Euroradio опублікувало діагноз, який, як стверджується, лікарі поставили пораненому в Бресті.

"Відкрите проникаюче вогнепальне поранення черепа", - йдеться в діагнозі.

Як повідомляли Українські новини, за 2 дня протестів в Білорусі в лікарні потрапили сотні людей.

Також на протестах в Білорусі були затримані 9 українців , а також побитий український фотокореспондент.