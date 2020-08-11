За два дні протестів у Білорусі в лікарні потрапили понад 200 осіб, - TYT.BY

У Білорусі протягом двох днів протестів у лікарні потрапили більш як 200 осіб. У службу швидкої медичної допомоги та в лікарні звернулися громадяни з різними травмами, в тому числі із забоями м'яких тканин, травмами кінцівок.

Про це повідомляє TUT.BY з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Білорусі.

Так, повідомляється, що в останні 2 дні після вуличних акцій протесту в стаціонарах республіки знаходяться на лікуванні понад 200 осіб. У тому числі із забоями м'яких тканин, травмами кінцівок. Кілька людей були госпіталізовані з черепно-мозковими травмами, а також з травмами грудної клітини і живота.

В основному, травми легкого ступеня тяжкості. Кільком пацієнтам потрібно проведення операцій. Стан їх стабілізовано. Одна людина загинула. Смерть наступила до огляду лікарями швидкої медичної допомоги.

Як повідомляють лікарі мінських лікарень, вони ніколи не стикалися з такими пораненнями.

У ніч з 9 на 10 серпня до 4-ї лікарні поступив пацієнт із кульовим пораненням кишки. Також у нього був пошкоджений сечовід, лікарі зафіксували осколкові поранення ребер. За інформацією одного з медиків, з пацієнта вилучили дві гумові кулі. Він 1982 року народження. Ще в одного пацієнта 4-ї лікарні була відкрита черепно-мозкова травма та забій головного мозку. Він був госпіталізований у ніч з 10 на 11 серпня, коли в Мінську тривали протести. За словами медика, який попросив зберегти анонімність, йому була проведена термінова операція - лікарі зробили трепанацію черепа і видалили гематому. Для цього залучали фахівців РНПЦ неврології і нейрохірургії. Пацієнт 1991 року народження.

"На момент надходження в людини з вух текла спинномозкова рідина. Зараз він більш-менш стабільний", - зазначив лікар.

Медики також повідомляють, що в ЛШМД 10 серпня через районну станцію метро "Пушкінська" звичайні люди, не швидка, доставили 32-річного хлопця. У нього була травма правої стопи в результаті попадання світло-шумової гранати, опік правої гомілки. Йому ампутували дистальну частину стопи.

Про пацієнта з вибуховою травмою грудної клітини, відірваною фалангою пальця і ​​ЧМТ також повідомив медик 2-ї лікарні Мінська, поранений надійшов до них у ніч з 9 на 10 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, в Білорусі на другій день протестів затримали понад дві тисячі осіб.

Також протести в Мінську тривають вже другий день через незгоду громадян з результатами екзит-полу, згідно з якими, Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів.