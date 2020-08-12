Грошова база і маса активно зростають

У липні грошова база, що включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків та інші гроші, за оперативними даними НБУ, збільшилася на 3,1% до 548,906 млрд гривень, тоді як гривня продовжує зміцнюватися.

Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

З початку року грошова база зросла на 15% з 477,491 млрд гривень.

Грошова маса в липні збільшилася на 3,6% до 1 668,097 млрд гривень, а з початку року — на 16% з 1 438,311 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, в липні зріс на 3% до 462,197 млрд гривень, а з початку року обсяг готівки збільшився на 20,2% з 384,366 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 2019 року грошова база зросла на 9,6% з 435,798 млрд гривень до 477,491 млрд гривень.

У 2019 році грошова маса збільшилася на 12,3% з 1 277,6 млрд гривень до 1 438,311 млрд гривень.

У 2018 році грошова база зросла на 9,2% з 399,1 млрд гривень, а грошова маса - на 5,6% з 1 208,859 млрд гривень.

У 2017 році грошова база зросла на 4,6% з 381,6 млрд гривень, а грошова маса збільшилася на 9,6% з 1 102,7 млрд гривень.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 1 коп. у вівторок зміцнився на 3 коп. до 27,58 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що експерти розповіли, яким буде курс долара в серпні. А населення продовжує активно здавати валюту.

Тим часом аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, оскільки імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн/долар.