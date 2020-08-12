підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 серпня 2020, середа, 05:00 9
Фінанси 2020-08-12T07:15:03+03:00
Українські Новини
Гривня продовжує зміцнюватися. Курс нацвалюти на сьогодні

Гривня продовжує зміцнюватися. Курс нацвалюти на сьогодні

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Курс НБУ на среду
Курс НБУ на среду

В той час, як економісти не виключають різкої девальвації нацвалюти, Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 0,25 коп. до 27,5982 UAH/USD, що встановлюється ним на 12 серпня.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 серпня, на 4,79 коп. до 27,6007 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,2116
1 долар США 27,5982
1 швейцарський франк 30,2911
10 ієн 2,6035
10 російських рублів 3,7937
1 євро 32,5562

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 1 коп. у вівторок зміцнився на 3 коп. до 27,58 UAH / USD .

Раніше повідомлялося про те, що експерти розповіли, яким буде курс долара в серпні . А  населення продовжує активно здавати валюту.

Тим часом  аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, так як імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн/долар.

Більше новин про: Курс валют Курс НБУ курс долара курс гривні

Міжбанк у вівторок закрився зміцненням гривні...
Гривня продовжує зростати в ціні. Курс НБУ на сере...
Долар почав дешевшати. НБУ зміцнив нацвалюту...
Курс гривні на міжбанку зріс...
Мінфін розмістив ОВДП на 4,9 млрд гривень і $ 189,8 млн
В аеропортах "Бориспіль" та "Київ" проводять ПЛР-тести на COVID-19. Скільки коштує і коли буде результат
Новини
Секретар РНБО Данілов в липні отримав зарплату менше, ніж деякі його заступники 06:40
Попри багатий урожай, в Україні продовжують зростати ціни на малину 06:30
Найбільша зарплата у суддів Конституційного Суду в липні - майже 400 тис. гривень 06:00 Документ
Підвищення зарплат і пенсій. Як зміняться доходи українців 05:30
Гривня продовжує зміцнюватися. Курс нацвалюти на сьогодні 05:00
більше новин
До НАБУ та інших антикорупційних органів немає довіри, вони неефективні і безуспішно витрачають мільярди з держбюджету, - експерти 15:28
Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і штучні обмеження знімуть, - заява Skyrizon по ситуації з "Мотор Січ" 11:23 Документ
Мітинг в Луганській області
Луганщина бунтує: в Сєвєродонецьку вимагали місцевих виборів і звільнення Гайдая, - ЗМІ 20:11
Львівський авіаремонтний завод знаходиться на межі банкрутства, - ЗМІ 12:05
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
більше новин
Видавництво "Ранок" відправило в школи нові підручники для 3-го та 7-го класів 10:03 Прес-реліз
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
"ОПОРА" розповіла, як голосувати за новим бюлетенями на найближчих місцевих виборах 07:05
Як пройшла друга ніч протестів у Білорусі. Перестрілки, барикади, побиття і коктейлі Молотова 08:53
Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і штучні обмеження знімуть, - заява Skyrizon по ситуації з "Мотор Січ" 11:23 Документ
більше новин
У Києві затримали організатора схеми розкрадання зерна з Держрезерву на мільйонному хабарі
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok