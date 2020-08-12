Гривня продовжує зміцнюватися. Курс нацвалюти на сьогодні

В той час, як економісти не виключають різкої девальвації нацвалюти, Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 0,25 коп. до 27,5982 UAH/USD , що встановлюється ним на 12 серпня .

Про це йдеться в повідомленні Національного банку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 серпня, на 4,79 коп. до 27,6007 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,2116 1 долар США 27,5982 1 швейцарський франк 30,2911 10 ієн 2,6035 10 російських рублів 3,7937 1 євро 32,5562

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 1 коп. у вівторок зміцнився на 3 коп. до 27,58 UAH / USD .

Раніше повідомлялося про те, що експерти розповіли, яким буде курс долара в серпні . А населення продовжує активно здавати валюту.

Тим часом аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, так як імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн/долар.