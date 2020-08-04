Яким буде курс долара в серпні. Експерти дали прогноз

В той час, як у липні в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара після двомісячного зниження підвищився на 99,93 коп. до 27,7802 UAH/USD, експерти розповіли, який курс долара і євро очікувати в останній місяць літа та на початку осені розповіли "Сьогодні" експерти.

За місяць долар подорожчав на 4%, євро – на 9%

Як уже зазначалося, валютний ринок гостро відреагував на зміну глави НБУ. За перший тижденьмісяця офіційний курс долара виріс на 51 копійку – з 26,67 грн до 27,18 грн, євро – на 85 копійок: з 29,87 до 30,72 грн.

Втім, через кілька днів паніка вгамувалася. Долар знову повернувся у коридор нижче 27 грн. Хоча і не надовго: з середини липня гривня знову почала слабшати, і курс долара піднявся вище 27 грн. Цієї траєкторії долар дотримувався і останні два тижні місяці. У 20-х числах липня курс піднявся до рекордних 27,88 грн, а на готівковому ринку долар вже продавався дорожче за 28 грн.

Потім, знову стався відскок, гривня зміцнилася до 27,68 грн. Але в цілому за липень американська валюта подорожчала майже на 4%.

А от євро після різкого стрибка на початку липня так і не опускався нижче за 30 грн. І за місяць курс євро піднявся на цілих 9%. Така різниця між темпами подорожчання долара і курсу євро пояснюється співвідношенням цих двох валют.

"Швидше зростання євро було пов'язане з помітним зростанням євро до долара на світовому валютному ринку. За місяць валютна пара євро/долар виросла з 1,122 до 1,175 (+ 4,75%). При цьому в кінці липня пара досягала позначки 1,19 – це максимум з травня 2018 року", – говорить старший аналітик "Альпарі" Вадим Йосуб.

Втім, експерти звертають увагу, що період ослаблення долара по відношенню до євро незабаром може змінитися періодом посилення. Отже тенденція до більш різкого зростання курсу євро навряд чи виявиться тривалою.

Серпень почнеться з ревальвації?

Взагалі, останні дні липня ознаменувалися певним зміцненням гривні. З 26 липня до 3 серпня офіційний курс долара впав на 20 копійок – з 27,88 до 27,68 грн. Проте 4 серпня "офіційний" долар подорожчав на 6 копійок.

Проте, на думку економічного експерта, президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, в першій половині серпня гривня продовжить зміцнюватися.

"Валютний ринок заспокоївся. Керівництво НБУ змінилося, навіть прем'єр Денис Шмигаль сказав, що вони не вимагають серйозної девальвації. Отже, швидше за все, в серпні ми будемо бачити повільну ревальвацію гривні і відносну стабільність. Істотних коливань курсу не буде. Можливо, ми навіть знову побачимо на кілька днів курс нижче 27 грн – 26,9, 26,8 грн. А в кінці серпня, можливо, буде якась активізація. Перед початком навчального року люди починають активніше купувати товари, імпортери почнуть активніше купувати долари для осінніх закупівель. Попит на валюту однозначно зросте і, можливо, почнеться деяка девальвація", – говорить Олександр Охрименко.

Вадим Йосуб також вважає, що ситуація на валютному ринку в серпні буде спокійною.

"Якщо нова команда НБУ підтверджуватиме справами прихильність зваженої грошової політики, серпень для гривні пройде без потрясінь. Долар впродовж місяця торгуватиметься в діапазоні 27,1-28,2 грн, євро – в діапазоні 31,9-33,2 грн. Втім, курс євро менш передбачуваний і може вийти за зазначені рамки в разі сильних коливань валютної пари євро/долар на світовому ринку", – прогнозує аналітик.

У той же час аналітики ГК Forex Club вважають, що в серпні курс долара цілком може перевищити позначку в 28 грн.

"Після того як НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6% відтік капіталу призупинився, але, ймовірно, ненадовго, і в серпні вихід нерезидентів продовжиться, що буде тиснути на курс гривні. НБУ, ймовірно, буде виходити на ринок з валютними інтервенціями. Коридор в липні 27,6-27,9 гривень за долар ще не разово перевіриться ринком, і гривня може ослабнути до рівня 28 гривень. Досягнення курсом позначки 28 гривень за долар буде стимулювати надходження до бюджету, підтримку експортерів і економічну активність в країні. Якщо ефект від девальвації буде недостатнім, регулятор відмовиться від політики стримування курсу, що послабить гривню до 28,5 гривень за долар США. Однак, з огляду на сильне зміцнення євро на світових ринках, ослаблення національної валюти до 28 гривень за долар США може бути достатнім, щоб отримати перевагу для експортерів на ключовому для України європейському ринку" – прогнозує Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club.

Про наближення курсу долара до позначки 28 говорить і фінансовий експерт, засновник фінансово-аналітичного центру "Трансформація" Галина Хейло.

"Я вважаю, що курс перебуватиме навколо позначки 28, адже вже йде підготовка до опалювального сезону, ми починаємо накопичувати газ в сховищах, і курс в цей період традиційно зростає. Також варто пам'ятати, що в уряді вже давно говорять, що хочуть бачити курс по 30 гривень за долар, так як бюджет запланований саме за таким курсом. Побоюючись зростання курсу в майбутньому, більшість валюту купують зараз, чим теж дистаблізують ринок", – пояснює Галина Хейло.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 серпня, на 5,67 коп. до 27,7365 UAH/USD у той час, як аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року.