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11 серпня 2020, вівторок, 17:04 7
Фінанси 2020-08-11T17:45:02+03:00
Українські Новини
Міжбанк у вівторок закрився зміцненням гривні

Міжбанк у вівторок закрився зміцненням гривні

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс гривні, курс на міжбанку
Курс валют
Курс валют

На міжбанківському валютному ринку у вівторок, 11 серпня, курс гривні зміцнився на 3 коп. до 27,58 UAH/USD після зміцнення в понеділок на 1 коп.

Про це учасники валютного ринку повідомили Українським Новинам.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,58-27,61 UAH/USD, потім котирування звузилися до 27,58-27,60 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,58-27,59 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,17% з 23,74 UAH/USD до 27,58 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у липні 2020 року базовий індекс споживчих цін становив-0,1% у той час, як Національній банк поліпшив прогноз зростання інфляції від 6% до 4,7% в 2020.

Також у той час, як у липні зафіксували від'ємну інфляцію, Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 4,79 коп. до 27,6007 UAH/USD, що встановлюється ним на 11 серпня.

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився на 2,62 коп. до 27,7632 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,70 коп. до 27,4903 UAH/USD порівняно з курсом валют на 7 серпня.

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