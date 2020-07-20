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20 липня 2020, понеділок, 10:23 17
Фінанси 2020-07-20T12:45:02+03:00
Українські Новини
Підстав для девальвації гривні немає, — міністр фінансів Марченко

Підстав для девальвації гривні немає, — міністр фінансів Марченко

Кира Молчанова
Гривня, девальвація гривні, девальвація, Міністр фінансів України, Мінфін, прогноз курсу валют, Сергій Марченко
Гривня
Гривня

Міністр фінансів Сергій Марченко не бачить підстав для зниження курсу гривні до долара найближчим часом, незважаючи на передбачений в бюджеті нижчий курс, ніж фактичний.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на міністра фінансів, передають Українські Новини.

"Немає жодних підстав так вважати", — сказав Марченко.

Гривня коливається біля позначки 27 UAH/USD в останній місяць, водночас бюджет 2020 року був розрахований з урахуванням середньорічного курсу 29,5 UAH/USD.

Опір вимогам політиків і уряду послабити гривню, щоб збільшити надходження до бюджету від зовнішньої торгівлі, став однією з причин відставки з поста голови Нацбанку Якова Смолія на початку липня.

"Ми виходимо з ситуації, яка є, незважаючи на те, який курс був закладений в бюджеті. Ми виходимо з фактичного курсу долара. Той курс, який є, нормальний", — сказав Марченко.

Як повідомляли Українські Новини, фінансисти прогнозують поступову девальвацію восени.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,43% з 23,74 UAH/USD до 26,93 UAH/USD.

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що найближчим часом гривня продовжить свої коливання і може наблизитися до психологічної позначки 27,5 грн/дол.

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