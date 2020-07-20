Підстав для девальвації гривні немає, — міністр фінансів Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко не бачить підстав для зниження курсу гривні до долара найближчим часом, незважаючи на передбачений в бюджеті нижчий курс, ніж фактичний.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на міністра фінансів, передають Українські Новини.

"Немає жодних підстав так вважати", — сказав Марченко.

Гривня коливається біля позначки 27 UAH/USD в останній місяць, водночас бюджет 2020 року був розрахований з урахуванням середньорічного курсу 29,5 UAH/USD.

Опір вимогам політиків і уряду послабити гривню, щоб збільшити надходження до бюджету від зовнішньої торгівлі, став однією з причин відставки з поста голови Нацбанку Якова Смолія на початку липня.

"Ми виходимо з ситуації, яка є, незважаючи на те, який курс був закладений в бюджеті. Ми виходимо з фактичного курсу долара. Той курс, який є, нормальний", — сказав Марченко.

Як повідомляли Українські Новини, фінансисти прогнозують поступову девальвацію восени.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,43% з 23,74 UAH/USD до 26,93 UAH/USD.

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що найближчим часом гривня продовжить свої коливання і може наблизитися до психологічної позначки 27,5 грн/дол.