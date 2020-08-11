Гривня продовжує зростати в ціні. Курс НБУ на середу

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 серпня, на 0,25 коп. до 27,5982 UAH / USD, в той час, як економісти не виключають різкої девальвації нацвалюти.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 серпня, на 4,79 коп. до 27,6007 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,2116 1 долар США 27,5982 1 швейцарський франк 30,2911 10 єн 2,6035 10 російських рублів 3,7937 1 євро 32,5562

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, яким буде курс долара в серпні. А населення продовжує активно здавати валюту.

Тим часом аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, бо імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн / долар.

Курс долара після невеликого падіння в п'ятницю, найближчим часом буде залишатися в діапазоні 27,65- 27,85 гривні за долар. Такий прогноз зробив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.