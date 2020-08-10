До вівторка гривня зміцніє до 27,6 UAH / USD

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 серпня, на 4,79 коп. до 27,6007 UAH / USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 серпня, на 3,07 коп. до 27,6486 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,0134 1 долар США 27,6007 1 швейцарський франк 30,0858 10 ієн 2,6030 10 російських рублів 3,744 1 євро 32,4653

Раніше експерти розповіли, яким буде курс долара в серпні. А населення продовжує активно здавати валюту.

Курс долара після невеликого падіння в п'ятницю, найближчим часом буде залишатися в діапазоні 27,65- 27,85 гривні за долар. Такий прогноз зробив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.