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10 серпня 2020, понеділок, 17:37 7
Фінанси 2020-08-10T18:15:02+03:00
Українські Новини
До вівторка гривня зміцніє до 27,6 UAH / USD

До вівторка гривня зміцніє до 27,6 UAH / USD

Кира Молчанова
Курс валют, курс гривні, Міжбанк, Гривня
Курс гривні.
Курс гривні.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 серпня, на 4,79 коп. до 27,6007 UAH / USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 серпня, на 3,07 коп. до 27,6486 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,0134
1 долар США 27,6007
1 швейцарський франк 30,0858
10 ієн 2,6030
10 російських рублів 3,744
1 євро 32,4653

Раніше експерти розповіли, яким буде курс долара в серпні. А населення продовжує активно здавати валюту.

Курс долара після невеликого падіння в п'ятницю, найближчим часом буде залишатися в діапазоні 27,65- 27,85 гривні за долар. Такий прогноз зробив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

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