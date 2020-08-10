У липні в Україні зафіксована від'ємна інфляція

У липні 2020 року базовий індекс споживчих цін становив-0,1% у той час, як Національній банк поліпшив прогноз зростання інфляції від 6% до 4,7% в 2020 .

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.

У січні-червні 2020 року базовий індекс споживчих цін підвищився на 1,4%.

Базова інфляція є субіндексом індексу споживчих цін.

Базовий ІСЦ (базова інфляція) - частина інфляції, що відображає динаміку вільних цін без обліку позицій, ціни на які великою мірою залежать адміністративного та сезонного факторів.

Як повідомляло агентство, в червні 2020 року базовий індекс споживчих цін становив 0,0%.

У 2019 базовий індекс споживчих цін підвищився на 3,9%.

Державний бюджет на 2020 рік був переглянутий, виходячи з макроекономічного прогнозу, який передбачає зростання споживчих цін на 11,6% (грудень до грудня) замість раніше запланованих 5,5%.

Також в липні впали ціни на одяг, взуття і їжу - зате зросли на комуналку і медицину.

Так, в той час, як НБУ погіршив прогноз падіння ВВП з 5% до 6% в 2020, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозує зростання ВВП на 4,6% при інфляції 7,3% в 2021 році