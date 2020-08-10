Курс гривні на міжбанку зріс

Долар і євро почали тиждень з падіння, а курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 5 коп. в понеділок зміцнився на 1 коп. до 27,61 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,61-27,64 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,58-27,60 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,59-27,61 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,30% з 23,74 UAH/USD до 27,61 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, яким буде курс долара в серпні. А населення продовжує активно здавати валюту.

Аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, оскільки імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн/долар.

Тим часом, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 6 серпня на 0,68 коп. до 27,8003 UAH/USD, курс купівлі — знизився на 0,20 коп. до 27,5097 UAH/USD.