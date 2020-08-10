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10 серпня 2020, понеділок, 22:26 8
Фінанси 2020-08-10T23:15:01+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку зріс

Курс гривні на міжбанку зріс

Ольга Фандорина
Курс валют, курс долара, курс гривні, курс на міжбанку
Курс гривні на міжбанку 10 серпні
Курс гривні на міжбанку 10 серпні

Долар і євро почали тиждень з падіння, а курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 5 коп. в понеділок зміцнився на 1 коп. до 27,61 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,61-27,64 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,58-27,60 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,59-27,61 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,30% з 23,74 UAH/USD до 27,61 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, яким буде курс долара в серпні. А населення продовжує активно здавати валюту.

Аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, оскільки імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн/долар.

Тим часом, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 6 серпня на 0,68 коп. до 27,8003 UAH/USD, курс купівлі — знизився на 0,20 коп. до 27,5097 UAH/USD.

 

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