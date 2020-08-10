Курс валют на 10 серпня: долар і євро падають

У понеділок курс продажу готівкового долара порівняно з 7 серпня в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився на 2,62 коп. до 27,7632 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,70 коп. до 27,4903 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 9,70 коп. до 32,1855 UAH/EUR, курс продажу знизився на 12,09 коп. до 32,7716 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,4903 27,7632 32,1855 32,7716 3,33 3,90 Максимальний 27,6200 28,0000 32,5100 33,1000 3,75 5,00 Мінімальний 27,2500 27,6200 31,7500 32,4500 2,30 3,73

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 10 серпня, на 3,07% до 27,6486 UAH/USD.

Раніше експерти розповіли, яким буде курс долара в серпні. А населення продовжує активно здавати валюту.

Тим часом аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, оскільки імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн/долар.