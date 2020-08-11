Суд призначив Кольченку 40 годин громадських робіт через участь в акції протесту біля посольства Білорусі

Акція під посольством Білорусі в Києві

Акція під посольством Білорусі в Києві

За протест біля білоруського посольства в Києві звільненому політв'язню Олександру Кольченко присудили 40 годин виправних робіт Про це повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Політв'язню Кремля, кримчанину Олександру Кольченко, за протест біля білоруського посольства в Києві, присудили 40 годин виправних робіт" , - написала вона.

На її думку, цей випадок свідчить про страх влади перед масовими акціям, оскільки суд у цій справі був закритого типу.

Геращенко висловила підтримку і солідарність з Кольченком.

Як повідомляли Українські Новини, в Білорусі в другій день протестів затримали більше ніж дві тисячі людей.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві запустили дрон з величезним прапором Білорусі на знак підтримки активістів .

Крім того, протести в Мінську тривають вже другий день через незгоду громадян з результатами екзит-полу, згідно з якими, Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів.